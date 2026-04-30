Những điều khoản trong hợp đồng với Al Nassr giúp siêu sao Cristiano Ronaldo có thể kiếm bộn tiền ở mùa giải này.

Ronaldo hốt bạc nếu vô địch SPL. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Saudi Arabia, nếu Al Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League (SPL), Ronaldo sẽ nhận thêm khoản thưởng lên tới 8 triệu bảng. Đây được xem là động lực lớn để CR7 và đồng đội nỗ lực trong phần còn lại của mùa giải.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng có cơ hội nhận thêm 4 triệu bảng nếu giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Hiện tại, CR7 có 24 bàn sau 25 trận, xếp thứ ba trong danh sách ghi bàn. Anh kém người dẫn đầu Ivan Toney 3 bàn, trong bối cảnh giải đấu còn 4 vòng nữa là khép lại.

Không dừng lại ở đó, hợp đồng còn quy định khoản thưởng 6,5 triệu bảng nếu Al Nassr vô địch đấu trường AFC Champions League. Hiện tại, Al Nassr đã góp mặt ở trận chung kết tổng gặp Gamba Osaka vào ngày 17/5.

Những điều khoản thưởng kể trên phản ánh rõ chiến lược của Al Nassr: xây dựng đội bóng xoay quanh Ronaldo và tận dụng tối đa kinh nghiệm, đẳng cấp của anh để chinh phục các danh hiệu lớn. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho khát khao chinh phục không ngừng của CR7, dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới. Sau khi ký hợp đồng mới với Al Nassr vào tháng 6/2025, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ túi khoảng 178 triệu bảng mỗi năm. Con số này chưa bao gồm phần chia sẻ 15% cổ phần tại CLB.

