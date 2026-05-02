Haaland mua biệt thự đắt đỏ

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục gây chú ý khi chi tới 6,2 triệu bảng để sở hữu một biệt thự xa hoa tại Anh.

Haaland mua biệt thự đắt giá. Ảnh: Reuters.

Theo các tài liệu đăng ký đất đai, chân sút người Na Uy hoàn tất thương vụ từ mùa hè năm ngoái. Căn biệt thự cao 4 tầng, sở hữu tới 10 phòng ngủ, đủ rộng để Haaland và nhiều đồng đội có thể cùng lưu trú. Thậm chí, khuôn viên còn có một ngôi nhà trên cây cỡ lớn, tạo điểm nhấn độc đáo cho bất động sản này.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, khu dinh thự còn được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp như hồ nước riêng, bể bơi ngoài trời, khu vườn rộng lớn, cùng nhà để xe ngựa và chuồng ngựa. Đây được xem là không gian lý tưởng để chân sút 25 tuổi tận hưởng cuộc sống riêng tư bên gia đình.

Đáng chú ý, Haaland vừa được cấp phép xây dựng thêm gara cỡ lớn nhằm phục vụ bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 10 triệu bảng của mình. Trong đó nổi bật là mẫu Bugatti Tourbillon hiếm có, trị giá lên tới 4 triệu bảng.

Nguồn tin thân cận cho biết Haaland lựa chọn căn biệt thự này không chỉ vì tiện nghi mà còn bởi mức độ riêng tư cao. Đây sẽ là nơi anh sinh sống cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen và con nhỏ, tránh xa sự ồn ào của giới truyền thông.

Trên sân cỏ, Haaland cùng Manchester City vẫn đang tập trung cho cuộc đua vô địch Premier League, với trận đấu quan trọng gặp Everton ở vòng 35 diễn ra vào rạng sáng 5/5.

