Kết quả khiến Tottenham run rẩy

  • Thứ bảy, 2/5/2026 06:03 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Nguy cơ xuống hạng dần hiện hữu với Tottenham, sau khi Leeds United giành chiến thắng 3-1 trước Burnley thuộc vòng 35 Premier League rạng sáng 2/5.

Leeds (áo trắng) dần bỏ xa Spurs khỏi cuộc đua trụ hạng.

Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi hiện đứng ở vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Đây là khoảng cách không lớn, nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt và phong độ thiếu ổn định, hy vọng trụ hạng của Tottenham dần trở nên mong manh.

Leeds là một trong những đối thủ trực tiếp mà Spurs kỳ vọng có thể vượt qua, đặc biệt khi 2 đội chạm trán ngày 12/5. Tuy nhiên, chiến thắng trước Burnley giúp Leeds nới rộng khoảng cách lên tới 9 điểm so với Tottenham, gần như xóa bỏ khả năng bị kéo trở lại cuộc đua trụ hạng.

Lúc này, mục tiêu khả dĩ hơn với Tottenham là bám đuổi West Ham và Nottingham Forest, hai đội lần lượt hơn họ 2 và 5 điểm. Tuy nhiên, con đường phía trước của Spurs không hề dễ dàng khi họ phải đối mặt với lịch thi đấu được đánh giá là tử thần.

Tottenham sẽ hành quân đến sân Aston Villa, sau đó trở về sân nhà tiếp đón chính Leeds, đội đang có chuỗi 6 trận bất bại đầy ấn tượng. Hai vòng cuối, Spurs lần lượt làm khách trước Chelsea, trước khi khép lại mùa giải bằng trận gặp Everton.

Phát biểu trước chuyến làm khách tới Villa vào rạng sáng 4/5, HLV De Zerbi nhấn mạnh các học trò phải "chiến đấu đến chết trên sân" nếu muốn tránh kịch bản xuống hạng không tưởng.

Với cục diện hiện tại, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu tinh thần chiến đấu có đủ để cứu Tottenham khỏi một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử Premier League?

Highlights Wolves 0-1 Tottenham Tối 25/4, Tottenham Hotspur nhọc nhằn đánh bại Wolves trên sân khách để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng sau vòng 34 Premier League.

