Cửa trụ hạng của Tottenham bị giáng đòn nặng nề

Tottenham chìm sâu vào khủng hoảng khi liên tiếp hứng chịu những ca chấn thương nghiêm trọng, đẩy đội bóng vào tình thế báo động trong cuộc đua trụ lại Premier League.

Tottenham tan hoang lực lượng.

Theo truyền thông Anh, tiền đạo Dominic Solanke nguy cơ nghỉ hết mùa sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Wolves 1-0 hôm 25/4. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là tổn thương cấp độ 2, cần từ 3 đến 8 tuần hồi phục, đồng nghĩa mùa giải khép lại với chân sút 28 tuổi.

Tình hình càng bi đát khi Xavi Simons phải phẫu thuật dây chằng chéo trước và nghỉ thi đấu ít nhất 7 tháng. Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cột như Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và Cristian Romero cũng không thể góp mặt đến hết mùa.

Ngay cả James Maddison, sau thời gian dài dưỡng thương, vẫn chưa sẵn sàng thi đấu. Đội hình của HLV Roberto De Zerbi vì thế trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù có chiến thắng đầu tiên trong năm 2026, Spurs chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ do kém West Ham 2 điểm. Phía trước Spurs là chuỗi trận sinh tử gặp Aston Villa, Leeds United, Chelsea và Everton. Việc mất thêm Solanke là đòn giáng mạnh vào tham vọng trụ hạng.

Không chỉ Spurs lo lắng, bản thân Solanke cũng đối diện nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 khi anh đang cạnh tranh suất dự bị cho Harry Kane trong đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel.

Giữa bão chấn thương và áp lực trụ hạng, Spurs đứng trước một trong những giai đoạn đen tối nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Highlights Wolves 0-1 Tottenham

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD