Cầu thủ đầu tiên tháo chạy khỏi Tottenham

Trong bối cảnh phong độ sa sút và nguy cơ rớt hạng hiển hiện, Tottenham chuẩn bị chia tay trụ cột ngay sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Vicario đạt thỏa thuận với Inter.

Theo Gazzetta dello Sport, thủ thành Guglielmo Vicario đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đáng chú ý, quyết định rời London của Vicario không phụ thuộc vào việc Spurs trụ lại Premier League hay xuống hạng.

Dù giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 trước Wolves, Tottenham vẫn đứng trong nhóm cầm đèn đỏ, kém West Ham 2 điểm khi mùa giải còn 4 vòng. Áp lực đè nặng và việc Vicario đạt thỏa thuận ra đi càng khiến tương lai đội bóng thêm bất ổn.

Gia nhập Spurs từ Empoli năm 2023 với mức phí 17 triệu bảng, Vicario nhanh chóng trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ. Anh ra sân 117 trận và giúp CLB vô địch Europa League mùa trước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Tottenham sớm bật đèn xanh cho thương vụ này từ nhiều tháng qua.

Hiện tại, Vicario và Inter thống nhất các điều khoản cá nhân, từ thời hạn hợp đồng đến mức lương. Vấn đề còn lại chỉ là mức phí chuyển nhượng. Trong khi đó, thủ môn kỳ cựu Yann Sommer khả năng rời Inter khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6.

Về phía Tottenham, mức phí chuyển nhượng của Vicario có thể giảm đáng kể nếu đội bóng lần đầu tiên xuống hạng trong kỷ nguyên Premier League. Ngoài Vicario, những Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Richarlison hay Dominic Solanke cũng có khả năng tháo chạy khỏi London.

Highlights Wolves 0-1 Tottenham

