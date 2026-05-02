'Mưa tiền thưởng' chờ MU ở Champions League

UEFA chuẩn bị công bố loạt hợp đồng bản quyền truyền hình mới với tổng giá trị kỷ lục, hứa hẹn giúp các đội tham dự giải tăng đáng kể doanh thu.

Trên bảng xếp hạng Premier League, MU hiện tạo khoảng cách 11 điểm so với Brighton (đứng thứ 6) khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Với việc top 5 chắc suất dự Champions League mùa tới, thầy trò HLV Michael Carrick chỉ cần thêm một chiến thắng là sẽ hoàn thành mục tiêu. Thậm chí, đội còn có thể giành vé sớm hơn nếu Brighton sảy chân trước Newcastle vào tối 2/5.

Việc trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sẽ tạo nên cú hích lớn về mặt tài chính cho "Quỷ đỏ". Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua lại gần 30% cổ phần vào tháng 2/2024, ông phải chi khoảng 1,3 tỷ bảng để duy trì hoạt động của CLB. Nếu không có nguồn thu từ Champions League, nguy cơ MU phải vay nợ thêm hoặc bán cầu thủ là rất rõ ràng, trong bối cảnh đội bóng vốn chịu áp lực tài chính lớn.

Dự kiến, nhà vô địch Champions League mùa tới có thể thu về khoảng 150 triệu bảng tiền thưởng, chưa kể doanh thu từ bán vé, tài trợ và các giải đấu liên quan như FIFA Club World Cup. Với riêng MU, chỉ riêng các trận sân nhà ở vòng phân hạng cũng có thể mang về ít nhất 30 triệu bảng.

Đáng chú ý, UEFA vừa đạt được thỏa thuận bản quyền truyền hình mới trị giá khoảng 4,3 tỷ bảng, tăng mạnh so với mức hơn 3 tỷ bảng hiện tại. Khoảng 75% số tiền này sẽ được phân bổ cho các CLB dự Champions League, tạo ra cú hích tài chính đáng kể từ mùa giải 2027 trở đi.

Dù hệ số thành tích 5 năm và 10 năm của MU đang ở mức thấp, họ vẫn được hưởng lợi lớn từ giá trị bản quyền truyền hình cao của thị trường Anh. Bên cạnh đó, các hợp đồng thương mại cũng sẽ gia tăng đáng kể. Chẳng hạn Adidas sẵn sàng thưởng thêm 10 triệu bảng mỗi mùa nếu đội bóng góp mặt tại Champions League.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định Champions League chỉ là giải pháp ngắn hạn. Để thực sự ổn định tài chính và cạnh tranh lâu dài, MU cần xây dựng nền tảng thành công bền vững cả trong nước lẫn châu Âu.

