Ngôi sao Man City sắp gia nhập Barcelona

  • Thứ bảy, 2/5/2026 11:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Bernardo Silva khả năng rời Man City và gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Silva sẽ có mùa giải cuối cùng trong màu áo Man City.

Barcelona đang tiến rất gần tới chữ ký của Bernardo Silva trong mùa hè 2026. Theo Mundo Deportivo, thỏa thuận giữa đôi bên hoàn tất khoảng 80%, chỉ còn một số chi tiết cuối cùng cần được thống nhất trước khi có thể công bố chính thức.

Điểm đáng chú ý nằm ở thiện chí từ phía cầu thủ. Silva được cho là sẵn sàng giảm mức lương hiện tại khoảng 300 nghìn bảng/tuần để gia nhập đội bóng xứ Catalonia. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Barcelona phải cân đối tài chính và quỹ lương sau nhiều mùa giải gặp khó khăn.

Tuy nhiên, thương vụ chưa thể chốt hạ ngay lập tức. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về HLV Hansi Flick khi ông đang lên kế hoạch tái cấu trúc đội hình. Nhà cầm quân người Đức chỉ bật đèn xanh nếu một số tiền vệ hiện tại rời CLB, nhằm đảm bảo sự cân bằng và không làm phình to lực lượng ở khu trung tuyến.

Ở thời điểm này, Barcelona và Silva tiến rất gần nhau. Phần còn lại chỉ là những quyết định mang tính chiến lược từ ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo cho ''The Citizens'' mùa này. Anh là nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa, đặt nền móng cho tham vọng ăn 3 quốc nội của đội bóng. Trong 9 mùa giải, anh giành 6 chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu Champions League

    Gia ve tran Bayern - PSG tang chong mat hinh anh

