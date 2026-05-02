Barcelona kiếm bộn tiền

  • Thứ bảy, 2/5/2026 10:29 (GMT+7)
Sân vận động Camp Nou được kỳ vọng trở thành cỗ máy kiếm tiền mới của Barcelona trong tương lai.

Barcelona sẽ khai thác triệt để sân Camp Nou. Ảnh: Reuters

Theo ước tính của Cadena SER, tầng khán đài thứ 3 của sân sau khi hoàn thiện và đi vào khai thác có thể mang về hơn 80 triệu euro mỗi mùa từ doanh thu bán vé. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược tái thiết tài chính của đội bóng xứ Catalonia.

Dự kiến, phần khán đài bên hông sẽ là khu vực đầu tiên đi vào hoạt động từ tháng 10 tới, với nguồn thu ước tính khoảng 27 triệu euro mỗi năm. Tiếp đó, khu vực khán đài chính sẽ được đưa vào khai thác trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, mang lại khoảng 25 triệu euro mỗi mùa, dù số lượng vé bị hạn chế do dành một phần không gian cho truyền thông và khách mời.

Đến mùa xuân năm 2027, 2 khán đài phía sau khung thành (khu vực Bắc và Nam) dự kiến sẽ mở cửa trong khoảng tháng 4 đến tháng 5, đóng góp thêm khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Ngoài ra, bốn góc sân cũng sẽ được tận dụng, giúp tăng thêm khoảng 11 triệu euro doanh thu hàng năm.

Tổng thể, tầng khán đài thứ 3 được kỳ vọng mang lại khoảng 83 triệu euro mỗi mùa. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, sân Camp Nou sẽ có sức chứa hơn 105.000 chỗ ngồi và có thể tạo ra tổng doanh thu lên tới 350 triệu euro mỗi năm, trở thành trụ cột tài chính quan trọng của CLB.

Trong lộ trình tiếp theo, Barcelona sẽ tiến hành lắp đặt mái che cho sân vận động, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2027 và kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Tuy nhiên, tiến độ còn phụ thuộc vào việc cấp phép từ chính quyền thành phố. Trong trường hợp phát sinh chậm trễ, đội bóng có thể phải tính đến phương án tạm thời thi đấu tại Estadi Olimpic Lluis Companys.

Với những bước đi bài bản, Barcelona đang cho thấy quyết tâm biến sân nhà thành nền tảng tài chính bền vững trong tương lai.

Messi gửi thông điệp đến đội bóng mới Đoạn clip được chính UE Cornella - đội bóng được sở hữu bởi chính ngôi sao người Argentina đăng tải vào sáng 1/5. Trong clip, cựu sao Barcelona và PSG có những lời động viên, nhắn nhủ đến cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

    Đọc tiếp

    CDV MU tri an Jota hinh anh

    CĐV MU tri ân Jota

    13 giờ trước 05:52 2/5/2026

    0

    Người hâm mộ MU lên kế hoạch tri ân Diogo Jota trong trận đại chiến với Liverpool tại Old Trafford vào tối 3/5.

    Ket qua khien Tottenham run ray hinh anh

    Kết quả khiến Tottenham run rẩy

    13 giờ trước 06:03 2/5/2026

    0

    Nguy cơ xuống hạng dần hiện hữu với Tottenham, sau khi Leeds United giành chiến thắng 3-1 trước Burnley thuộc vòng 35 Premier League rạng sáng 2/5.

    Kei Nishikori khep lai su nghiep hinh anh

    Kei Nishikori khép lại sự nghiệp

    13 giờ trước 05:45 2/5/2026

    0

    Tay vợt người Nhật Bản xác nhận giải nghệ sau khi mùa giải 2026 kết thúc, khép lại hành trình rực rỡ kéo dài gần 2 thập kỷ.

    Bạn có thể quan tâm

