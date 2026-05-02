Barcelona kiếm bộn tiền

Sân vận động Camp Nou được kỳ vọng trở thành cỗ máy kiếm tiền mới của Barcelona trong tương lai.

Barcelona sẽ khai thác triệt để sân Camp Nou.

Theo ước tính của Cadena SER, tầng khán đài thứ 3 của sân sau khi hoàn thiện và đi vào khai thác có thể mang về hơn 80 triệu euro mỗi mùa từ doanh thu bán vé. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược tái thiết tài chính của đội bóng xứ Catalonia.

Dự kiến, phần khán đài bên hông sẽ là khu vực đầu tiên đi vào hoạt động từ tháng 10 tới, với nguồn thu ước tính khoảng 27 triệu euro mỗi năm. Tiếp đó, khu vực khán đài chính sẽ được đưa vào khai thác trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, mang lại khoảng 25 triệu euro mỗi mùa, dù số lượng vé bị hạn chế do dành một phần không gian cho truyền thông và khách mời.

Đến mùa xuân năm 2027, 2 khán đài phía sau khung thành (khu vực Bắc và Nam) dự kiến sẽ mở cửa trong khoảng tháng 4 đến tháng 5, đóng góp thêm khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Ngoài ra, bốn góc sân cũng sẽ được tận dụng, giúp tăng thêm khoảng 11 triệu euro doanh thu hàng năm.

Barcelona khai thác triệt để tầng khán đài thứ 3 ở Camp Nou.

Tổng thể, tầng khán đài thứ 3 được kỳ vọng mang lại khoảng 83 triệu euro mỗi mùa. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, sân Camp Nou sẽ có sức chứa hơn 105.000 chỗ ngồi và có thể tạo ra tổng doanh thu lên tới 350 triệu euro mỗi năm, trở thành trụ cột tài chính quan trọng của CLB.

Trong lộ trình tiếp theo, Barcelona sẽ tiến hành lắp đặt mái che cho sân vận động, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2027 và kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Tuy nhiên, tiến độ còn phụ thuộc vào việc cấp phép từ chính quyền thành phố. Trong trường hợp phát sinh chậm trễ, đội bóng có thể phải tính đến phương án tạm thời thi đấu tại Estadi Olimpic Lluis Companys.

Với những bước đi bài bản, Barcelona đang cho thấy quyết tâm biến sân nhà thành nền tảng tài chính bền vững trong tương lai.

Messi gửi thông điệp đến đội bóng mới Đoạn clip được chính UE Cornella - đội bóng được sở hữu bởi chính ngôi sao người Argentina đăng tải vào sáng 1/5. Trong clip, cựu sao Barcelona và PSG có những lời động viên, nhắn nhủ đến cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng.