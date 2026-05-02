Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

Trận Bayern - PSG nhận được sự quan tâm rất lớn.

Ngay từ trước giờ bóng lăn ngày 7/5 tại Allianz Arena, nhu cầu vượt xa nguồn cung. Sau trận lượt đi nghẹt thở kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về PSG, cục diện cặp đấu trở nên khó đoán, càng khiến sức hút của trận lượt về tăng mạnh.

Toàn bộ vé qua kênh phân phối chính thức được bán hết từ sớm, bao gồm cả khoảng 3.700 chỗ dành cho CĐV đội khách. Điều này buộc người hâm mộ phải tìm đến thị trường thứ cấp khi giá vé bị đẩy lên chóng mặt.

Theo L'Équipe, gần như không còn vé nào dưới mức 1.400 euro, trong khi nhiều lời chào bán chạm mốc 8.000 euro. Con số này cao gấp hàng chục lần so với giá gốc, vốn chỉ dao động từ 19 đến 200 euro tùy hạng vé. Đây là minh chứng rõ ràng cho "cơn điên" của thị trường.

Khoảng cách giá khổng lồ không chỉ phản ánh sức nóng của trận đấu, mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng chi tiền của người hâm mộ để được chứng kiến một trong những màn thư hùng đáng chờ đợi nhất châu Âu mùa này.

Về chuyên môn, áp lực cũng không kém phần khốc liệt. PSG nắm lợi thế sau chiến thắng lượt đi và hướng đến tấm vé vào chung kết, trong khi Bayern buộc phải tạo nên một đêm bùng nổ trên sân nhà nếu muốn chơi trận đấu cuối cùng Champions League lần đầu kể từ năm 2020.

