Vì sao Guardiola phớt lờ đại chiến PSG - Bayern?

HLV Pep Guardiola xem Stockport County thi đấu, thay vì theo dõi trận đại chiến giữa PSG và Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League hôm 29/4.

Pep Guardiola phớt lờ đại chiến PSG - Bayern. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận xem qua lịch thi đấu nhưng không quá hứng thú với màn so tài này, dù sau đó trận đấu kết thúc với tỷ số kịch tính 5-4 nghiêng về đại diện nước Pháp.

Chia sẻ với báo giới, Guardiola đưa ra lời giải thích mang tính hài hước với giọng điệu trêu chọc: "Khi thấy PSG đấu với Bayern Munich và tôi nghĩ 'một trận đấu thảm họa, uấn luyện viên không giỏi, cầu thủ thì tệ hại'. Tôi yêu bóng đá Anh, vì vậy tôi chọn Stockport".

Dù vậy, cựu thuyền trưởng Barcelona cũng có những nhận định nghiêm túc hơn về sự đa dạng chiến thuật trong bóng đá hiện đại. Ông cho rằng mỗi đội bóng đều có triết lý riêng và sự khác biệt đó chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của môn thể thao vua. Guardiola cũng đánh giá cao trận đấu nhiều bàn thắng như PSG gặp Bayern, đồng thời nhắc đến một số cặp đấu hấp dẫn khác tại châu Âu.

Trong khi đó, học trò của Guardiola tại Man City là Erling Haaland lại tỏ ra phấn khích trước màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa PSG và Bayern. Ngay khi trận đấu diễn ra, tiền đạo người Na Uy đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình lên tài khoản Snapchat cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "This is football" (tạm dịch: Đây mới là bóng đá).

Man City của Guardiola và Haaland đang bước vào giai đoạn căng thẳng cuối mùa khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Đội chủ sân Etihad sắp chạm trán Everton ở vòng 35 Premier League, diễn ra rạng sáng ngày 5/5.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

