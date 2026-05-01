PSG thắng Bayern, nhưng câu chuyện thật nằm ở Ligue 1

Chính sách xoay tua mạnh tay giúp PSG bước vào giai đoạn quyết định Champions League với nền tảng thể lực và phong độ tối ưu.

Kvaratskhelia bùng nổ ở Champions League.

Chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League không chỉ cho thấy sức mạnh tấn công của Paris Saint-Germain, mà còn phản ánh rõ cách đội bóng này chuẩn bị cho thời khắc quyết định của mùa giải.

Ngay từ đầu mùa, HLV Luis Enrique nhấn mạnh yếu tố quản lý thể trạng. Sau trận thua Bayern ở vòng bảng, ông khẳng định PSG sẽ còn cải thiện. Đến hiện tại, điều đó trở thành thực tế.

PSG bước vào giai đoạn knock-out với trạng thái gần như lý tưởng. Theo chia sẻ của Luis Enrique, các cầu thủ đều đạt thể trạng tốt và sẵn sàng thi đấu. Ông ví tình trạng đội bóng như “mùa xuân”, khi mọi cá nhân đều hồi phục và đạt điểm rơi phong độ.

Điều đáng chú ý là PSG không duy trì một đội hình cố định. Kể từ sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup, đội bóng này chưa lặp lại cùng một đội hình xuất phát trong suốt 50 trận trên mọi đấu trường. Con số đó phản ánh mức độ xoay tua liên tục mà ban huấn luyện áp dụng.

Thực tế, PSG từng đối mặt với nhiều ca chấn thương ở giai đoạn đầu mùa. Những trụ cột như Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, João Neves hay Achraf Hakimi đều có thời điểm phải nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, thay vì cố định bộ khung, Luis Enrique chọn cách phân bổ thời gian ra sân để giữ sự tươi mới cho toàn đội.

Chiến lược này thể hiện rõ qua thống kê tại Ligue 1. Có tới 7 cầu thủ trong đội hình chính thi đấu dưới 50% số phút, trong đó có Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes hay Marquinhos. Riêng đội trưởng Marquinhos mới chỉ ra sân 12 trận tại giải quốc nội.

Dù không tuyên bố trực tiếp, cách sử dụng lực lượng cho thấy PSG đặt trọng tâm vào Champions League. Việc kiểm soát khối lượng thi đấu giúp các trụ cột đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào những trận đấu lớn.

Ngay cả ở vòng đấu cuối tuần tại Ligue 1, Luis Enrique vẫn khẳng định sẽ tiếp tục xoay tua, bất chấp khoảng cách với nhóm dẫn đầu không quá lớn. Với ông, điều quan trọng không phải là kết quả từng trận, mà là đảm bảo đội hình mạnh nhất xuất hiện đúng thời điểm.

Cách tiếp cận đó đang phát huy hiệu quả. PSG không chỉ duy trì được chiều sâu lực lượng, mà còn tạo ra sự bùng nổ ở sân chơi châu lục. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, đội bóng thủ đô nước Pháp đang “nở rộ” đúng lúc, theo cách mà Luis Enrique đã dự báo từ trước.