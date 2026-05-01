Barca mở màn màn trả đũa PSG vụ Dro

Sau khi để mất Dro vào tay PSG, Barca đang tiếp cận hậu vệ trẻ David Boly với tham vọng thực hiện một thương vụ “đáp trả” ngay tại Paris.

Căng thẳng chuyển nhượng giữa Barcelona và Paris Saint-Germain tiếp tục leo thang với một diễn biến mới. Đội bóng xứ Catalonia đang theo dõi sát sao David Boly, tài năng 17 tuổi thuộc học viện PSG, trong bối cảnh cầu thủ này chưa chấp nhận gia hạn hợp đồng.

Theo Le Parisien, Boly từ chối toàn bộ đề nghị ký mới mà PSG đưa ra trong thời gian gần đây. Hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến năm 2027, khi tròn 18 tuổi. Điều này mở ra khả năng cầu thủ rời đi theo dạng tự do nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Barcelona được cho là đã nắm rõ tình hình và bắt đầu tiếp cận cầu thủ. Đội chủ sân Camp Nou muốn đạt thỏa thuận sớm, qua đó tránh phải trả phí chuyển nhượng đáng kể. Nếu thành công, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược, đồng thời là lời đáp trả trực tiếp sau thương vụ Dro hồi tháng 1.

Ở thời điểm đó, PSG chi 8 triệu euro để chiêu mộ Dro từ lò La Masia, cao hơn 2 triệu euro so với điều khoản giải phóng. Thương vụ khiến phía Barcelona không hài lòng và để lại nhiều dư âm trong nội bộ.

Với Boly, PSG coi anh là nhân tố quan trọng cho tương lai. Hậu vệ cánh phải này được đôn lên tập luyện cùng đội một dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique. Anh thậm chí có màn ra mắt trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp gặp Vendée Fontenay.

Dù vậy, chấn thương khiến Boly chưa thể tích lũy thêm số phút thi đấu ở đội một. Kế hoạch ban đầu của PSG là đưa cầu thủ vào đội hình chính thức từ mùa giải tới, nhưng tình hình hợp đồng hiện tại đang khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Ở cấp độ trẻ, Boly thể hiện sự vượt trội rõ rệt. Anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của học viện PSG và chuẩn bị góp mặt trong trận chung kết Cúp Gambardella diễn ra ngày 22/5 tại Stade de France. Đây được xem là cơ hội lớn để anh chứng tỏ năng lực trước mạng lưới tuyển trạch viên châu Âu.

Do chưa đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp, tương lai của Boly vẫn phụ thuộc nhiều vào quyết định trong thời gian tới. Nếu rời PSG ngay trong mùa hè này, thương vụ sẽ cần sự đồng thuận giữa hai CLB, nhưng mức phí bồi thường dự kiến không cao.

PSG hiểu rõ rủi ro. Nếu không sớm gia hạn, họ có thể mất trắng cầu thủ vào năm 2027. Trong khi đó, Barcelona đang kiên nhẫn chờ thời cơ.

Một cuộc đấu âm thầm giữa hai ông lớn châu Âu lại được khơi lên, và lần này, Barca đang nắm cơ hội giành phần chủ động.