Tài năng gốc Philippines đi vào lịch sử PSG

Dro Fernandez ghi dấu ấn chỉ sau vài phút vào sân, góp phần giúp PSG thắng đậm Nice 4-0 thuộc vòng 27 Ligue 1 rạng sáng 22/3.

PSG có chuyến làm khách hoàn hảo trên sân Nice khi giành chiến thắng đậm, qua đó lấy lại ngôi đầu Ligue 1. Đội bóng thủ đô hiện có 60 điểm, hơn Lens một điểm và vẫn còn một trận chưa đấu với Nantes.

Điểm nhấn của trận đấu đến từ Dro Fernandez. Tài năng trẻ gốc Philippine chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng lập tức để lại dấu ấn. Sau 6 phút góp mặt, cầu thủ 18 tuổi ghi bàn mở tỷ số bằng pha xử lý gọn gàng, kết hợp giữa kỹ thuật và sự tự tin.

Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt. Fernandez, ở tuổi 18 và 68 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất không trưởng thành từ lò PSG ghi bàn cho CLB trên mọi đấu trường. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 5 lập công cho đội bóng trong kỷ nguyên QSI - Quỹ đầu tư Qatar.

Sau trận, HLV Luis Enrique dành lời khen cho học trò. Ông cho rằng những cầu thủ ít được ra sân vẫn có thể tạo ra khác biệt khi được trao cơ hội, và Fernandez là ví dụ điển hình.

“Tôi không bất ngờ. Tôi hiểu rõ cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ nhưng tiến bộ nhanh. Fernandez thích nghi tốt với lối chơi. Cậu ấy có thể đá thấp, nhưng điểm mạnh là khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn”, Enrique chia sẻ.

Về phần mình, Fernandez giữ sự khiêm tốn. “HLV tin tưởng tôi, tôi rất vui khi ghi bàn. Tôi không biết đó là bàn thắng thứ 100 của đội mùa này. Đó là vinh dự. Quan trọng nhất là tôi giúp đội bóng”, anh nói.

Trước đó, Fernandez từng được đá chính trong hai trận gặp Monaco và Le Havre. Tuy nhiên, ở trận này, anh xuất phát từ ghế dự bị. Dù vậy, cựu tiền vệ Barcelona vẫn có được điều mình cần: thời gian thi đấu và cơ hội thể hiện.

Bàn thắng vào lưới Nice đến chỉ sau hai tháng Fernandez gia nhập PSG. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng, giúp anh tự tin hơn trong hành trình cạnh tranh vị trí tại đội bóng nhiều ngôi sao.

PSG đang trong quá trình làm mới lực lượng. Những cầu thủ trẻ như Fernandez được trao cơ hội nhiều hơn. Với màn trình diễn vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha cho thấy anh sẵn sàng nắm bắt thời cơ.

Chiến thắng trước Nice không chỉ giúp PSG trở lại ngôi đầu, mà còn mang đến tín hiệu tích cực về thế hệ kế cận. Trong một tập thể giàu tham vọng, những nhân tố mới như Fernandez đang bắt đầu tạo ra dấu ấn rõ ràng.