Tài năng gốc Philippines ở đâu trong chiến thắng của PSG

Sân khấu Champions League được cho là quá sức với tài năng trẻ gốc Philippines của PSG, Dro Fernandez.

Gia nhập PSG từ Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 với kỳ vọng tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn, Dro lại rơi vào tình cảnh trái ngược. Ở đấu trường châu Âu, anh gần như “mất tích”.

Thống kê cho thấy cầu thủ này chỉ có vỏn vẹn 4 phút thi đấu cho PSG tại Champions League, thậm chí còn ít hơn thời gian 59 phút anh từng chơi cho Barcelona trước đó.

Trong trận bán kết lượt đi gặp Bayern Munich, Dro được đăng ký trong danh sách thi đấu nhưng không được sử dụng. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, đòi hỏi nền tảng thể lực và khả năng di chuyển liên tục, những yếu tố mà HLV Luis Enrique ưu tiên khi lựa chọn nhân sự.

Thay vì trao cơ hội cho Dro, chiến lược gia người Tây Ban Nha tin dùng những cái tên giàu kinh nghiệm và có thể lực vượt trội hơn như Bradley Barcola, Senny Mayulu, Lucas Hernandez hay Fabian Ruiz.

Rõ ràng, trong các trận cầu đỉnh cao, Dro chưa thể thuyết phục được ban huấn luyện. Anh chủ yếu được sử dụng tại Ligue 1, nơi HLV Enrique xoay tua đội hình nhằm giữ thể trạng tốt nhất cho các trụ cột trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dro ra sân 8 trận ở giải quốc nội, trong đó có 4 lần đá chính, con số tương đối khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu.

Điều đáng nói là trước khi rời Barcelona, Dro từng phàn nàn về việc thiếu cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy anh vẫn được trao suất đá chính tại Champions League dưới thời Hansi Flick, điển hình là trận thắng đậm Olympiacos ở vòng bảng.

Trong trận bán kết lượt về sắp tới, kịch bản tương tự nhiều khả năng lặp lại với Dro. Với cách dùng người hiện tại của HLV Enrique, đồng thời phải thi đấu trên sân Allianz Arena có sức chứa 75.000 khán giả, việc lựa chọn Dro bị cho là quá mạo hiểm. Dù vậy, tiền vệ này vẫn còn cơ hội nâng cúp Champions League cùng PSG vào cuối mùa.

