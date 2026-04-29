Câu nói '9 bàn không phải bóng đá' của Mourinho gây sốt trở lại

  • Thứ tư, 29/4/2026 17:25 (GMT+7)
Phát biểu nổi tiếng của Jose Mourinho về những trận đấu "mưa bàn thắng" bất ngờ được nhắc lại, sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ giữa PSG và Bayern Munich.

Trận cầu 9 bàn thắng giữa PSGBayern Munich khiến giới mộ điệu nhớ lại quan điểm của Mourinho từ nhiều năm trước. Sau cuộc đối đầu kịch tính giữa Tottenham và Arsenal vào tháng 11/2004, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thẳng thắn chỉ trích: "Đó là tỷ số của khúc côn cầu, không phải bóng đá".

Khi ấy, Arsenal giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trên sân White Hart Lane. Tuy nhiên, Mourinho cảm thấy không thuyết phục. Ông cho rằng một trận đấu có quá nhiều bàn thắng phản ánh sự yếu kém của hàng phòng ngự, thậm chí gọi các hậu vệ là "đáng xấu hổ".

Nhà cầm quân dẫn dắt Chelsea khi ấy nhấn mạnh: "Nếu tỷ số trong tập luyện cao đến mức đó, tôi sẽ cho cầu thủ vào phòng thay đồ ngay lập tức, vì họ không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự".

Quan điểm trên đối lập hoàn toàn với triết lý của Johan Cruyff. Huyền thoại người Hà Lan luôn đề cao thứ bóng đá tấn công và sẵn sàng chấp nhận rủi ro nơi hàng thủ để đổi lấy sự bùng nổ trên mặt trận ghi bàn.

Dù tranh cãi, không thể phủ nhận những trận cầu "9 bàn thắng" luôn mang đến cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ. Bằng chứng là hầu hết cảm thấy mãn nhãn khi PSG thắng Bayern Munich 5-4 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

Tuy nhiên, với Mourinho, bóng đá lý tưởng phải bắt đầu từ sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Ông luôn coi đây là nền tảng cho mọi chiến thắng bền vững.

Minh Nghi

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

