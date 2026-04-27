Mourinho gật đầu với Real Madrid?

  • Thứ hai, 27/4/2026 10:12 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho bày tỏ mong muốn rõ ràng về việc trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa hè 2026.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thông tin trên được ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm bắt, trong bối cảnh họ đang đánh giá lại vị trí huấn luyện viên trưởng và cân nhắc các phương án thay thế.

Nhà báo người Italy cho biết Mourinho tham vọng có cơ hội thứ hai tại sân Bernabeu khi từng để lại dấu ấn trong giai đoạn 2010-2013. Tuy nhiên, bất chấp thiện chí từ "Người đặc biệt", tình hình hiện tại không đơn giản bởi ông không phải ứng viên hàng đầu trong danh sách của Real Madrid.

Nguồn tin nội bộ cho hay đội bóng Tây Ban Nha ưu tiên những lựa chọn khác, trong đó nổi bật là Jurgen Klopp. Nhà cầm quân người Đức được đánh giá cao về phong cách hiện đại và khả năng xây dựng đội bóng dài hạn. Bên cạnh đó, Mauricio Pochettino cũng tiếp tục nằm trong tầm ngắm, đặc biệt khi nhận được sự ngưỡng mộ từ Chủ tịch Florentino Perez.

Dù vậy, Mourinho vẫn có những lợi thế riêng. Kinh nghiệm dày dạn ở đỉnh cao châu Âu cùng cá tính mạnh mẽ luôn là điểm cộng. Đáng chú ý, hợp đồng hiện tại với Benfica có điều khoản cho phép ra đi tự do mà không mất phí đền bù, nếu kích hoạt trong khoảng thời gian ngắn sau khi mùa giải khép lại.

Điều đó mở ra cơ hội để Real bổ nhiệm Mourinho với chi phí gần như bằng không nếu hành động nhanh chóng. Rủi ro tài chính được đánh giá rất thấp. Về phía Mourinho, động lực trở lại là rất rõ ràng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem đây là giấc mơ dang dở cần hoàn tất tại Bernabeu.

Minh Nghi

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

