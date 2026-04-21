Vinicius phản đối Mourinho trở lại Real Madrid

Trong bối cảnh Real Madrid vừa trải qua một mùa giải đầy thất vọng, Jose Mourinho bất ngờ trở thành ứng viên cho ghế nóng tại Bernabeu.

Theo Mundo Deportivo, ban lãnh đạo "Los Blancos" ráo riết tìm kiếm một kiến trúc sư đủ bản lĩnh để vực dậy đội bóng, và "Người đặc biệt", chiến lược gia từng thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh tại Bernabeu giai đoạn 2010-2013, là ứng cử viên nặng ký.

Sự trở lại của Mourinho được xem là liều thuốc thử cực mạnh cho căn bệnh thiếu sức chiến đấu của Real hiện tại. Những người ủng hộ tin rằng kỷ luật thép và cái uy của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ thiết lập lại trật tự trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, phong cách huấn luyện trực diện và đầy cá tính của ông cũng vấp phải không ít luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá hiện đại đã có nhiều thay đổi về tư duy lẫn con người.

Đáng chú ý nhất chính là phản ứng từ phía các ngôi sao, mà tâm điểm là Vinicius. Tiền đạo người Brazil, nhân tố không thể thay thế trên hàng công, được cho là không mấy mặn mà với viễn cảnh làm việc cùng Mourinho. Những nghi ngờ về khả năng hòa nhập với triết lý thực dụng của ông cùng lo ngại về bầu không khí căng thẳng trong đội đã khiến ngôi sao sinh năm 2000 phải cân nhắc kỹ về tương lai.

Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng ngôi sao này đã gửi thông điệp cứng rắn đến ban lãnh đạo: sự xuất hiện của Mourinho có thể là tác nhân khiến anh rời CLB.

Real Madrid hiện đang đứng trước một ngã ba đường đầy khó khăn. Lựa chọn Mourinho nghĩa là chọn một cá tính mạnh để tái thiết, nhưng cái giá phải trả có thể là sự rạn nứt với những trụ cột như Vinicius.