Nếu Vinicius còn bị gọi là 'khỉ', Real Madrid sẽ bỏ trận đấu

Aurelien Tchouameni khẳng định toàn đội Real Madrid sẽ rời sân và không thi đấu nếu những hành vi xúc phạm Vinicius Junior tiếp tục tái diễn.

Vinicius thường xuyên bị phân biệt chủng tộc.

Trong cuộc phỏng vấn trên Pivot, tiền vệ người Pháp bức xúc khi nhắc lại những gì người đồng đội phải chịu đựng. "Họ gọi cậu ấy là khỉ. Nếu điều đó còn xảy ra, bước tiếp theo sẽ là dừng trận đấu. Tất cả sẽ rời sân. Chúng tôi sẽ không cho phép những cảnh tượng như vậy lặp lại", Tchouameni nhấn mạnh.

Tuyên bố này cho thấy lập trường cứng rắn của các cầu thủ Real Madrid trong việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc, vấn đề vẫn đang ám ảnh bóng đá châu Âu trong nhiều năm qua. Trong đó, Vinicius nhiều lần trở thành mục tiêu của những lời lẽ miệt thị từ khán đài.

Tchouameni cũng chia sẻ về áp lực khổng lồ khi khoác áo Real Madrid. Anh thừa nhận từng trở thành vật tế thần khi phong độ không tốt. "Trong 10 đến 20 phút đầu, cả sân vận động la ó mỗi khi tôi chạm bóng. Điều đó có thể hủy hoại bạn hoặc bạn phải học cách chấp nhận và tập trung vào những gì mình kiểm soát được. Đó là màn trình diễn trên sân", anh nói.

Phát biểu của Tchouameni không chỉ phản ánh sự khắc nghiệt tại một CLB hàng đầu thế giới, mà còn là lời cảnh báo đanh thép rằng các cầu thủ sẽ không còn im lặng trước nạn phân biệt chủng tộc.

Mùa này, Real Madrid thi đấu không thành công. Cá nhân Vinicius cũng đứng trước tình thế khó khăn khi bị hoài nghi. Với việc khả năng trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp trắng tay, "Los Blancos" có thể tính đến chuyện chia tay Vinicius để làm mới hàng công.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.

