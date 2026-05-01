Real Madrid lộ tử huyệt

Cặp đấu PSG-Bayern cho thấy Real Madrid đang tụt lại trong cuộc đua đỉnh cao vì hệ thống pressing thiếu tổ chức và thiếu ổn định.

Pressing đang là tử huyệt của Real Madrid.

Kế hoạch của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso từng rất rõ ràng: không chờ đợi mà chủ động áp đặt thế trận. Đội bóng hướng tới pressing tầm cao, đoạt bóng gần khung thành đối phương và chuyển hóa ngay thành cơ hội ghi bàn.

Những trận đầu tiên mang lại tín hiệu tích cực. Số lần thu hồi bóng ở phần sân đối phương tăng lên, hiệu quả sau khi giành lại bóng cũng được cải thiện rõ rệt.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sau El Clasico tại Bernabeu, mọi thứ đảo chiều. Các chỉ số pressing giảm dần và gần như biến mất khỏi bộ mặt thi đấu của đội. Real Madrid quay lại trạng thái quen thuộc: pressing theo thời điểm, thiếu tính liên tục và không đủ đồng bộ để duy trì áp lực dài hơi.

Trong bối cảnh đó, màn đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich thuộc bán kết lượt đi Champions League mang tính gợi mở rõ ràng. Bóng đá đỉnh cao hiện tại không chỉ cần kiểm soát bóng, mà còn phải kiểm soát không gian bằng pressing có tổ chức. Không còn là chuyện chạy nhiều hay ít, mà là chạy đúng thời điểm, đúng vị trí và theo một cấu trúc tập thể chặt chẽ.

Real Madrid đang tụt lại.

PSG của Luis Enrique là ví dụ tiêu biểu. Đội bóng này pressing như một khối thống nhất. Mọi vị trí đều hiểu vai trò của mình khi gây áp lực, từ việc khóa đường chuyền đến bọc lót phía sau. Ngay cả các ngôi sao tấn công cũng phải tham gia vào hệ thống. Khi tất cả cùng vận hành, áp lực được duy trì liên tục, khiến đối thủ gần như không có thời gian xử lý bóng.

Bayern Munich cũng đi theo hướng tương tự. Họ không chờ sai lầm mà chủ động tạo ra sai lầm. Áp lực được đẩy lên ngay từ khâu triển khai bóng của đối phương, tạo ra nhịp độ dồn dập và buộc đối thủ liên tục mắc lỗi.

So với hai mô hình đó, Real Madrid lộ rõ khoảng cách. Pressing của họ mang tính phản ứng nhiều hơn chủ động. Đội bóng thường xen kẽ giữa những pha tăng tốc và các giai đoạn lùi sâu chờ đợi. Điều này khiến họ không thể duy trì áp lực đủ lâu để bóp nghẹt đối thủ.

Các con số tại Champions League phản ánh rõ sự khác biệt. Real Madrid thực hiện 98 lần pressing sau 14 trận, tạo ra 26 cú sút nhưng chỉ ghi 2 bàn. Trong khi đó, PSG có 144 lần pressing trong 15 trận và ghi 7 bàn. Bayern Munich đạt 131 lần pressing và ghi 6 bàn, dù còn thi đấu ít hơn một trận.

Khoảng cách không chỉ nằm ở thống kê. PSG và Bayern tạo ra trạng thái bất ổn liên tục cho đối thủ, từ đó kiểm soát không gian và thế trận. Còn Real Madrid thiếu đi sự liên tục cần thiết để làm điều tương tự.

Bóng đá hiện đại đang thay đổi theo hướng rõ rệt. Pressing không còn là lựa chọn, mà là nền tảng. Và ở thời điểm này, Real Madrid đang chậm hơn một nhịp trong cuộc chơi đó.