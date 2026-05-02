Barcelona thanh lý 5 cầu thủ

Barcelona cân nhắc bán tới 5 cầu thủ đội một để tạo ngân sách chiêu mộ tân binh trong mùa hè 2026.

Kounde có thể phải rời Camp Nou.

Dù khả năng cao vô địch La Liga, đội bóng xứ Catalonia hiểu rằng tham vọng chinh phục danh hiệu lớn hơn, đặc biệt Champions League, buộc họ phải nâng cấp đội hình. HLV Hansi Flick muốn bổ sung thêm nhân sự chất lượng, nhưng ngân sách hạn chế khiến Barcelona phải tính đến phương án bán tháo lực lượng.

Theo AS Diario, danh sách bị thanh lý gồm nhiều cái tên đáng chú ý. Ở hàng thủ, Ronald Araujo là trường hợp bất ngờ nhất. Trung vệ người Uruguay từng là thủ lĩnh hàng phòng ngự, nhưng quãng thời gian nghỉ thi đấu vì vấn đề tâm lý cùng số phút ra sân hạn chế khiến tương lai trở nên bất định.

Hai hậu vệ cánh Jules Kounde và Alejandro Balde nằm trong diện có thể buộc phải rời khỏi sân Camp Nou. Ở tuyến giữa, tài năng trưởng thành từ La Masia Marc Casado thu hút sự quan tâm từ Saudi Arabia, Premier League và nhiều CLB La Liga. Dù muốn ở lại Camp Nou, việc thiếu cơ hội thi đấu khiến Casado phải suy nghĩ lại.

Cái tên cuối cùng là Roony Bardghji. Cầu thủ trẻ được đánh giá giàu tiềm năng nhưng phải cạnh tranh trực tiếp với Lamine Yamal bên hành lang phải. Barcelona cân nhắc phương án bán kèm điều khoản mua lại để đảm bảo phát triển lâu dài.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng được xác định. Những cái tên như Julian Alvarez hay Alessandro Bastoni nằm trong nhóm ưu tiên. Ngoài ra, Barcelona còn theo dõi Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva và Youssef Diomande.

Kế hoạch của Barcelona khá rõ ràng. Đó là bán để tái đầu tư, nhằm giúp CLB trở lại vị thế thống trị châu Âu.

