Trận cầu điên rồ cứu ý tưởng Barcelona

Màn rượt đuổi điên rồ giữa PSG và Bayern Munich cho thấy bóng đá đỉnh cao vẫn cần những kẻ dám sống chết với bản sắc, điều Hansi Flick đang theo đuổi tại Barcelona.

PSG và Bayern tạo ra bữa tiệc bàn thắng tại bán kết lượt đi Champions League.

Bóng đá hiện đại ngày càng bị chi phối bởi những sơ đồ an toàn, những khối đội hình chặt chẽ và nỗi ám ảnh không được phép sai lầm. Khi đó, một trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 như cuộc so tài giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich thuộc lượt đi vòng bán kết Champions League giống như cú tát vào sự thực dụng.

Chín bàn thắng, tốc độ nghẹt thở, những pha phản công liên tiếp và cảm giác bất cứ đợt lên bóng nào cũng có thể trở thành bàn thắng. Đó không phải trận cầu hoàn hảo về chiến thuật phòng ngự. Nhưng nó hoàn hảo ở giá trị giải trí, ở tinh thần tấn công và ở việc nhắc tất cả nhớ rằng bóng đá trước hết là trò chơi dành cho cảm xúc.

Với người Barcelona, trận đấu ấy mang thêm một tầng ý nghĩa khác. Nó vô tình trở thành lời bênh vực cho Flick, người đang bị nghi ngờ vì sự cứng đầu của mình.

Khi bóng đá cần những kẻ liều lĩnh

Nhiều năm qua, Champions League thường được quyết định bởi chi tiết nhỏ. Một sai lầm vị trí, một tình huống cố định, một khoảnh khắc mất tập trung là đủ để kết liễu cả mùa giải. Vì thế, không ít đội bóng chọn cách thu mình, giảm rủi ro và chờ thời cơ.

Nhưng PSG và Bayern không làm vậy.

Đội bóng của Luis Enrique và tập thể do Vincent Kompany dẫn dắt bước vào trận đấu với tư tưởng tấn công trước, sửa sai sau. Họ chấp nhận để lộ khoảng trống nhằm đổi lấy sức ép lớn hơn lên phần sân đối phương.

PSG ghi 5 bàn, Bayern có 4 bàn.

Bởi thế, những ngôi sao như Ousmane Dembélé, Harry Kane, Michael Olise hay Khvicha Kvaratskhelia có đất diễn. Họ được trao không gian để tạo khác biệt, thay vì bị nhốt trong cuộc chiến cơ bắp kéo dài 90 phút.

Đó là điều bóng đá cần. Khán giả không bỏ thời gian chỉ để xem hai khối bê tông đẩy qua đẩy lại. Họ muốn thấy sự ngẫu hứng, những pha xử lý thiên tài và cảm giác bất định kéo dài đến phút cuối.

Trận PSG - Bayern khiến người ta nhớ rằng chiến thắng không phải giá trị duy nhất. Có những đêm thất bại nhưng vẫn được tôn trọng, vì đội bóng dám chơi theo cách của mình.

Flick không sai vì dám tin vào bản sắc

Vấn đề của Flick tại Barcelona cũng nằm ở đó. Khi đội bóng xứ Catalonia bị loại khỏi châu Âu, nhiều chỉ trích lập tức đổ dồn về ông. Người ta nói Barcelona quá ngây thơ, quá mạo hiểm, quá tin vào pressing tầm cao và kiểm soát thế trận.

Nhận định ấy không hoàn toàn sai. Barcelona dưới thời Flick đôi lúc mong manh trước các đối thủ lọc lõi hơn. Họ có thể áp đảo trong nhiều thời điểm, nhưng vẫn thua bởi vài khoảnh khắc thiếu tỉnh táo. Điều đó từng xảy ra trước Atletico Madrid hay Inter Milan.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn kết quả để phán xét, người ta sẽ bỏ quên điều quan trọng nhất: Flick đã trả lại linh hồn cho Barcelona.

Hansi Flick giúp Barcelona chơi bóng có ý tưởng.

Đội bóng này từng có giai đoạn chơi bóng nặng nề, thiếu tốc độ và mất niềm tin. Camp Nou không còn cảm giác háo hức mỗi cuối tuần. Nhưng dưới thời Flick, Barcelona trở lại với pressing quyết liệt, luân chuyển bóng nhanh và tinh thần tấn công liên tục.

Họ có thể thua, nhưng hiếm khi nhạt nhòa.

Đó là khác biệt rất lớn. Một CLB lớn không thể sống mãi bằng nỗi sợ thất bại. Họ cần một ý tưởng đủ rõ ràng để xây dựng tương lai. Flick mang đến điều đó.

PSG và Bayern vừa chứng minh rằng trong bóng đá đỉnh cao, sự táo bạo vẫn có chỗ đứng. Nếu hai ứng viên hàng đầu châu Âu dám chơi đôi công trong trận cầu lớn, không có lý do gì Barcelona phải từ bỏ con đường của mình.

Flick chắc chắn cần chỉnh sửa hệ thống phòng ngự, khả năng quản trị thời điểm và cách xử lý các trận knock-out. Nhưng sửa chữa khác hoàn toàn với từ bỏ.

Barcelona không cần thêm một HLV chỉ biết đóng cửa chờ may mắn. Họ cần người dám mở cửa bước ra ánh sáng, dù phải chấp nhận rủi ro.

Trận 5-4 tại Paris vì thế không chỉ là màn trình diễn mãn nhãn. Nó còn là lời nhắc dành cho Barcelona: đừng vội quay lưng với Flick chỉ vì vài thất bại.

Trong thời đại ai cũng muốn an toàn, những người dám tin vào bản sắc luôn đáng được cho thêm thời gian.