MU đủ bản lĩnh chơi tại Champions League như PSG và Bayern chưa?

Trận bán kết Champions League rực lửa với 9 bàn thắng giữa PSG và Bayern Munich mang đến cho khán giả những cảm xúc vỡ òa về thứ bóng đá tuyệt đối điện ảnh.

Cầu thủ duy nhất của DNA C1 của MU là Casemiro chuẩn bị rời đội.

Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của hai thế lực này, những người hâm mộ Manchester United chắc hẳn tự hỏi đội bóng của họ sẽ thi thố ra sao tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vào mùa giải năm sau.

Bản lĩnh được trui rèn của những nhà vô địch

Đẳng cấp và bản lĩnh của PSG cùng với Bayern Munich thể hiện trong trận đấu vừa qua là điều không cần phải bàn cãi. Chính kinh nghiệm dày dặn giúp họ thi đấu cực kỳ tự tin ngay cả khi rơi vào những tình thế vô cùng hiểm nghèo.

PSG dù bị chọc thủng lưới trước vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để lội ngược dòng ngoạn mục. Trong khi đó, Bayern Munich bị dẫn trước tới 5-2 nhưng vẫn giữ cái đầu lạnh để ghi liên tiếp 2 bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-4 và thắp lại hy vọng cho trận lượt về.

Sự tự tin mà các cầu thủ PSG có được phần lớn đến từ vị thế đương kim vô địch của giải đấu. Dàn sao đắt giá của đội bóng thủ đô nước Pháp cũng từng trải qua bao lần trầy da tróc vẩy vì thiếu bản lĩnh tại sân chơi châu lục trước khi bước lên đỉnh vinh quang vào năm ngoái.

Nhìn sang bên kia chiến tuyến, đội hình của Bayern Munich hiện tại vẫn còn sự hiện diện của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Manuel Neuer hay Joshua Kimmich. Những nhà vô địch của năm 2020 này chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn thể đồng đội.

Nếu Manchester United phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như vậy ở mùa giải tới, liệu họ có đủ bản lĩnh để đứng vững? Đây là một mối lo ngại hoàn toàn có cơ sở.

Dù nửa đỏ thành Manchester đang sở hữu những cầu thủ chất lượng và thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội, những cái tên mới mẻ như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko rất dễ bị khớp tâm lý khi bước ra một sân chơi lớn như Champions League.

Carrick có thể là hy vọng lớn nhất của MU tại Champions League mùa sau.

Bài toán tâm lý và niềm hy vọng từ Michael Carrick

Trong đội hình của đội chủ sân Old Trafford hiện giờ, người duy nhất được công nhận là sở hữu "DNA Champions League" là tiền vệ Casemiro nhờ những năm tháng rực rỡ tại Real Madrid. Trớ trêu thay, cầu thủ từng 4 lần đoạt cúp bạc này chỉ còn thi đấu 4 trận cho Manchester United trước khi chính thức rời đi vào cuối mùa.

Về mặt lý thuyết, đội bóng vẫn còn 2 nhà vô địch nữa là Joshua Zirkzee và Mason Mount. Vào năm 2020, Zirkzee chỉ ra sân đúng 1 lần cho Bayern Munich tại đấu trường này và hiện tại cũng đang dần bị lãng quên tại Anh.

Mount có phần khá hơn khi từng ghi bàn trong trận chung kết giúp Chelsea đăng quang năm 2021, nhưng phong độ của cầu thủ này lại quá bất ổn vì thường xuyên dính chấn thương. Nhìn chung, Mount và Zirkzee chưa đủ trận mạc để tích lũy DNA Champions League và cũng chưa đủ tầm ảnh hưởng để tạo ra bản lĩnh thép cho toàn đội.

Người duy nhất có thể tác động mạnh mẽ lên tinh thần của toàn đội ở đấu trường châu Âu mùa sau chính là HLV Michael Carrick. Khi còn xỏ giày ra sân, ông từng thi đấu 79 trận tại Champions League, lên ngôi vô địch vào năm 2008 và có 2 lần giành ngôi á quân. Trên cương vị chỉ đạo, Carrick cũng từng dẫn dắt Manchester United thi đấu tại đấu trường này khi làm HLV tạm quyền vào năm 2021.

Thời điểm đó, Carrick giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trên sân của Villarreal, đưa đội bóng vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu trước khi nhường lại chiếc ghế nóng cho Ralf Rangnick. Thành bại của đội bóng nước Anh tại châu Âu mùa tới chắc chắn sẽ phải trông cậy rất nhiều vào kinh nghiệm của nhà cầm quân này.