Guardiola rời Man City

Pep Guardiola sẽ chia tay Man City vào cuối mùa giải này, khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử Premier League.

Guardiola quyết định chia tay Man City.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Guardiola sẽ rời sân Etihad sau 10 năm gắn bó. The Athletic khẳng định Enzo Maresca được ban lãnh đạo chọn thay thế Guardiola.

Quyết định đồng nghĩa Guardiola sẽ khép lại hành trình huy hoàng cùng Man City bằng 6 chức vô địch Premier League cùng chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB vào năm 2023.

Dù hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2027, những tín hiệu về việc Guardiola ra đi xuất hiện từ nhiều tháng qua. Chính Guardiola gần đây cũng liên tục né tránh các câu hỏi liên quan tới tương lai, thay vì khẳng định sẽ tiếp tục ở lại.

Trong khi đó, Maresca nổi lên là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân người Italy có thời gian làm việc tại Man City khi dẫn dắt đội U21 và sau đó trở thành trợ lý của Guardiola ở đội một.

Việc Guardiola cân nhắc rời đi diễn ra trong giai đoạn Man City không còn duy trì được sự áp đảo tuyệt đối như trước. Đội chủ sân Etihad trải qua nhiều thời điểm sa sút mùa này, từng có chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League và bị loại sớm tại Champions League.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, tương lai của Man City còn bị phủ bóng bởi cuộc điều tra liên quan hơn 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League. Đến nay, vụ việc chưa có kết luận cuối cùng.

Việc Guardiola rời Etihad sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên thành công bậc nhất lịch sử Man City, đồng thời mở ra chương mới đầy áp lực cho người kế nhiệm Maresca.