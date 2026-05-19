Guardiola rời Man City

  • Thứ ba, 19/5/2026 03:47 (GMT+7)
Pep Guardiola sẽ chia tay Man City vào cuối mùa giải này, khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử Premier League.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Guardiola sẽ rời sân Etihad sau 10 năm gắn bó. The Athletic khẳng định Enzo Maresca được ban lãnh đạo chọn thay thế Guardiola.

Quyết định đồng nghĩa Guardiola sẽ khép lại hành trình huy hoàng cùng Man City bằng 6 chức vô địch Premier League cùng chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB vào năm 2023.

Dù hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2027, những tín hiệu về việc Guardiola ra đi xuất hiện từ nhiều tháng qua. Chính Guardiola gần đây cũng liên tục né tránh các câu hỏi liên quan tới tương lai, thay vì khẳng định sẽ tiếp tục ở lại.

Trong khi đó, Maresca nổi lên là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân người Italy có thời gian làm việc tại Man City khi dẫn dắt đội U21 và sau đó trở thành trợ lý của Guardiola ở đội một.

Việc Guardiola cân nhắc rời đi diễn ra trong giai đoạn Man City không còn duy trì được sự áp đảo tuyệt đối như trước. Đội chủ sân Etihad trải qua nhiều thời điểm sa sút mùa này, từng có chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League và bị loại sớm tại Champions League.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, tương lai của Man City còn bị phủ bóng bởi cuộc điều tra liên quan hơn 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League. Đến nay, vụ việc chưa có kết luận cuối cùng.

Việc Guardiola rời Etihad sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên thành công bậc nhất lịch sử Man City, đồng thời mở ra chương mới đầy áp lực cho người kế nhiệm Maresca.

Guardiola làm nên lịch sử

HLV Pep Guardiola tiếp tục chứng tỏ tài cầm quân khi giúp Manchester City vô địch FA Cup 2025/26 sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết.

46:2757 hôm qua

Guardiola chốt tương lai

Pep Guardiola lên tiếng về ý định chia tay Manchester City và vẫn còn nguyên động lực sau gần một thập kỷ gắn bó với sân Etihad.

08:35 16/5/2026

VAR bị Pep Guardiola chỉ trích dữ dội

Pep Guardiola thừa nhận không tin tưởng vào công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) kể từ khi được sử dụng tại Premier League.

18:39 13/5/2026

    Rạng sáng 19/5, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 thuộc vòng 37 Premier League.

    Dani Carvajal khép lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia xác nhận chia tay đội trưởng của mình vào cuối mùa giải.

