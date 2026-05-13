VAR bị Pep Guardiola chỉ trích dữ dội

Pep Guardiola thừa nhận không tin tưởng vào công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) kể từ khi được sử dụng tại Premier League.

Pep phàn nàn về tính công bằng khi áp dụng công nghệ VAR ở Anh.

Pep Guardiola thêm một lần công khai chỉ trích VAR trong bối cảnh Manchester City đang thất thế trước Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26.

Phát biểu trước trận gặp Crystal Palace, Guardiola tỏ ra không hài lòng khi Arsenal được hưởng lợi từ quyết định VAR ở chiến thắng 1-0 trước West Ham United cuối tuần qua.

Ở trận đấu đó, bàn gỡ hòa phút bù giờ của Callum Wilson bị từ chối sau khi VAR xác định Pablo Felipe phạm lỗi với thủ môn David Raya. Quyết định này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên năm điểm, dù đội chủ sân Etihad còn một trận chưa đấu.

"Tôi chưa bao giờ tin VAR kể từ ngày nó xuất hiện. Cuối cùng mọi thứ giống như tung đồng xu", Guardiola nói. "Điều duy nhất bạn có thể làm là chơi tốt hơn thay vì chờ đợi quyết định từ trọng tài hay VAR".

HLV người Tây Ban Nha cũng nhắc lại những ký ức cay đắng ở hai trận chung kết FA Cup gần đây.

Ông cho rằng Man City từng chịu thiệt khi Erling Haaland không được hưởng phạt đền trước Manchester United năm 2024, hay tình huống thủ môn Dean Henderson dùng tay chơi bóng ngoài vùng cấm ở chung kết FA Cup 2025 nhưng không bị xử phạt.

Dù vậy, Guardiola khẳng định ông không muốn đội bóng đổ lỗi cho công tác trọng tài.

"Nếu thua, nghĩa là chúng tôi chưa đủ tốt. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng phải tập trung cải thiện chính mình", nhà cầm quân 55 tuổi nhấn mạnh.

Man City sẽ gặp Crystal Palace vào rạng sáng 14/5 trước khi bước vào trận chung kết FA Cup với Chelsea 2 ngày sau đó. Guardiola yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung tuyệt đối trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Highlights Man City 3-0 Brentford Rạng sáng 10/5, Manchester City đánh bại Brentford ở vòng 36 và níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD