Cơn ác mộng đua vô địch của Man City

Cuộc đua vô địch Premier League trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với Man City, khi thầy trò HLV Pep Guardiola phải đối mặt với lịch thi đấu nghẹt thở.

Thầy trò HLV Guardiola đối diện với lịch thi đấu ác mộng.

Theo truyền thông Anh, đề nghị điều chỉnh lịch thi đấu của Man City bị ban tổ chức giải đấu từ chối, bất chấp việc họ phải đá tới 3 trận chỉ trong vòng 7 ngày. Tình trạng quá tải trở nên nghiêm trọng hơn khi "The Citizens" phải đá trận chung kết FA Cup với Chelsea, trước khi lập tức căng sức cho các trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu dự kiến buộc Man City lần lượt chạm trán Crystal Palace (14/5), sau đó là chung kết FA Cup tại Wembley (16/5), rồi hành quân tới sân của Bournemouth (20/5). Đây là chuỗi trận có mật độ dày đặc, gần như không cho các cầu thủ đủ thời gian hồi phục.

Đội chủ sân Etihad đề xuất thay đổi thứ tự các trận nhằm giảm áp lực di chuyển và đảm bảo thể lực. Tuy nhiên, ban tổ chức giải đấu được cho là sẽ giữ nguyên lịch ban đầu, nhằm tránh tạo ra bất kỳ ưu ái nào có thể gây tranh cãi trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang rất căng thẳng.

Lịch thi đấu khốc liệt của Man City thời gian tới.

Thực tế, ít nhất 3 CLB lên tiếng phản đối việc điều chỉnh lịch cho Man City. Điều này khiến khả năng thay đổi gần như không còn, buộc đội bóng của Pep Guardiola phải thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trong bối cảnh Arsenal đang hơn 6 điểm dù thi đấu nhiều hơn 2 trận, áp lực dành cho Man City là không nhỏ. Lịch thi đấu dày đặc không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn có thể buộc họ phải xoay tua đội hình, thậm chí hy sinh một đấu trường để tập trung cho mục tiêu quan trọng hơn.

Ở giai đoạn nước rút, từng chi tiết nhỏ đều có thể quyết định cục diện. Với Man City, lịch thi đấu này chẳng khác nào cơn ác mộng và nếu không vượt qua được, giấc mơ vô địch có thể tan thành mây khói.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

