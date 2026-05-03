Mặt biến dạng của cựu đội trưởng Man City

Andy Morrison trải qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất cuộc đời khi được chẩn đoán mắc hội chứng thần kinh hiếm gặp Ramsay Hunt.

Gương mặt khó nhận ra của Morrison.

Ở tuổi 55, cựu trung vệ người Anh vừa công khai tình trạng sức khỏe trong đoạn video trên trang cá nhân. Sau 10 tuần điều trị, Morrison thẳng thắn thừa nhận: "Không có tin tốt lành".

Theo kết quả đánh giá chuyên môn, tình trạng của ông đang ở mức nghiêm trọng. Dù từng hy vọng có thể hồi phục trong vài tuần, thực tế cho thấy quá trình có thể kéo dài tới 1 năm, thậm chí lâu hơn.

Hội chứng Ramsay Hunt ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh mặt, khiến khuôn mặt Morrison bị biến dạng, khả năng kiểm soát cơ mặt suy giảm rõ rệt. Trong video, ông cố gắng nhấc cơ mặt để chứng minh dấu hiệu tích cực nhỏ nhoi, sự chuyển động nhẹ bắt đầu quay trở lại. "Đó là tín hiệu tốt. Não bộ dần phục hồi các dây thần kinh", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình không dễ dàng. Morrison mô tả cảm giác kiệt quệ sau những hoạt động đơn giản, cùng với triệu chứng chóng mặt, mất thăng bằng và sương mù não khiến ông luôn trong trạng thái như say rượu. "Đây thật sự là thử thách", ông thừa nhận nỗi sợ hãi luôn hiện hữu trước những điều chưa biết đến.

Dù vậy, cựu đội trưởng Man City quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ông nhấn mạnh sẽ làm tất cả để trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình, dù phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì.

Morrison là cựu trung vệ người Anh, nổi tiếng khi làm đội trưởng Man City cuối thập niên 1990. Ông góp công giúp đội thăng hạng và từng chơi cho nhiều CLB như Blackburn Rovers hay Huddersfield Town trước khi giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện.