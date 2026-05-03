Arsenal hơn Man City 6 điểm

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Arsenal tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi dễ dàng đánh bại Fulham. Chiến thắng này không chỉ giúp “Pháo thủ” cải thiện hiệu số bàn thắng - bại mà còn tạo áp lực lớn lên Manchester City. Lúc này, người hâm mộ "Pháo thủ" đang tràn đầy tự tin, bởi khả năng Man City sảy chân ở hai trận đá bù có thể xảy ra.

Đội bóng của Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9. Bukayo Saka tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng khi đi bóng khéo léo trước khi kiến tạo để Viktor Gyokeres dứt điểm cận thành. Sau bàn thắng, Arsenal vẫn duy trì thế trận áp đảo với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Dù Bernd Leno đã có một vài pha cứu thua ấn tượng, anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút 40, khi Saka tự mình ghi tên lên bảng tỷ số sau cú sút lạnh lùng bằng chân thuận vào góc gần.

Trước khi hiệp một khép lại, Gyokeres hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác, đưa Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn. Tiền đạo người Thụy Điển đã có tổng cộng 21 bàn thắng cho CLB Bắc London trên mọi đấu trường, điều chưa cầu thủ nào của Arsenal làm được kể từ Alexis Sanchez ở mùa 2016/17.

Sang hiệp hai, Arteta chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột trước lịch thi đấu dày đặc. Fulham nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

