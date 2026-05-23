FIFA xếp lịch có thể giúp Việt Nam thắng Mali tại U17 World Cup

Sau lễ bốc thăm U17 World Cup, nhiều người cho rằng Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với Bỉ, Mali và New Zealand. Nhưng khi FIFA công bố lịch thi đấu, mọi thứ lại lạc quan.

U17 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi hơn U20 tại World Cup 2017.

Thay vì phải trải qua kiểu lịch thi đấu quen thuộc vốn luôn gây bất lợi cho các đội yếu, U17 Việt Nam nhận được một trình tự có thể mở ra cơ hội thực tế để tạo bất ngờ. Thậm chí nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, lịch thi đấu lần này có thể tạo điều kiện để Việt Nam nghĩ tới một kết quả tích cực trước Mali ở lượt cuối.

Việt Nam tránh được lịch đấu ác mộng

Trong các giải đấu lớn với thể thức bốn đội một bảng, lịch thi đấu thông thường thường được sắp theo hướng hai đội hạt giống thấp phải gặp liên tiếp hai đội mạnh nhất ở hai lượt đầu. Chỉ tới lượt cuối, hai đội bị đánh giá thấp hơn mới gặp nhau.

Nếu áp dụng công thức quen thuộc đó vào bảng đấu của Việt Nam, thầy trò U17 Việt Nam sẽ phải lần lượt gặp Mali rồi Bỉ trước khi đá trận cuối với New Zealand. Thoạt nhìn, sự khác biệt chỉ nằm ở thứ tự trận đấu nhưng thực tế ảnh hưởng rất lớn đến cục diện.

Việt Nam có mã là G4, Mali là G1 sẽ gặp nhau ở lượt cuối

Lý do rất đơn giản. Những đội mạnh thường bước vào hai trận đầu với quyết tâm cao nhất nhằm sớm giành vé đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa các đội yếu dễ phải chịu sức ép cực lớn và nếu thua đậm liên tiếp, họ sẽ mất cả điểm số lẫn tinh thần trước trận đấu quan trọng nhất.

Bóng đá Việt Nam từng trải nghiệm điều này. Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thấp và phải gặp ngay hạt giống số 1 Mỹ, rồi hạt giống số 2 Hà Lan trong hai lượt đầu tiên. Hai trận thua nặng khiến trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt cuối gần như chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Hay tại U20 World Cup năm 2017, Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ở trận ra quân, đội bóng gặp hạt giống số 2 New Zealand và hòa 0-0. Sau đó là trận đấu với Pháp, đội mạnh nhất bảng và nhận thất bại 0-4. Đến lượt cuối mới gặp Honduras, đội bị đánh giá dễ chơi nhất.

Nếu U17 Việt Nam năm nay phải gặp Mali rồi Bỉ ngay từ đầu, rất có thể kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Hai thất bại đầu tiên hoàn toàn có thể khiến trận gặp New Zealand ở lượt cuối trở thành cuộc chiến chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Nhưng FIFA lại tạo ra một kịch bản khác.

Việc vượt qua vòng bảng cần yếu tố may mắn.

Gặp Mali ở lượt cuối có thể mở ra cơ hội vàng cho U17 Việt Nam

Theo lịch thi đấu chính thức, U17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ và New Zealand vào ngày 20 và 23/11 rồi mới gặp Mali ngày 26/11. Đây rõ ràng là một trình tự dễ chịu hơn nhiều.

Trận đấu với New Zealand được đẩy lên sớm mang ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam có thể bước vào cuộc đối đầu ấy khi vẫn còn nguyên động lực và cơ hội cạnh tranh điểm số. Quan trọng hơn, việc gặp Mali ở lượt cuối có thể tạo ra lợi thế chiến thuật bất ngờ.

Mali được đánh giá là đội mạnh của bảng đấu. Nếu đội bóng châu Phi thắng Bỉ và New Zealand trong hai lượt đầu, họ gần như chắc chắn đã giành vé vào vòng sau. Khi ấy, tâm lý của Mali chắc chắn sẽ khác.

Không nhiều đội bóng muốn tiếp tục bung toàn bộ sức lực ở trận cuối khi mục tiêu đi tiếp đã hoàn thành. Họ có thể xoay tua đội hình, giữ chân các trụ cột hoặc tính toán để tránh những nhánh đấu khó ở vòng sau.

Thậm chí trong bóng đá trẻ, chuyện một đội chấp nhận vị trí nhì bảng thay vì nhất bảng để có hành trình thuận lợi hơn cũng không phải điều quá hiếm. Chúng ta từng chứng kiến đội Olympic Nhật Bản chịu thua Việt Nam tại Asian Games 2019 để nhường ngôi nhất bảng nhằm tránh gặp Hàn Quốc sớm.

Rõ ràng đây là một món quà, một lợi thế nhỏ cho U17 Việt Nam. Bóng đá đôi khi cần những sự may mắn đường tơ kẽ tóc như cách Việt Nam từng vượt vòng bảng Asian Cup 2019 nhờ hơn Lebanon chỉ số fair-play để giành vé cuối vào vòng 1/8.