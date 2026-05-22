U17 Việt Nam gặp may ở World Cup vì không gặp các đội Mỹ Latinh

Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng G tại U17 World Cup 2027 cùng Bỉ, Mali và New Zealand khiến không ít người lo lắng nhưng thực ra cũng không có nhiều lựa chọn tốt hơn.

U17 Việt Nam từng hạ 2 đội bóng Tây Á tại VCK châu Á.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ cục diện lễ bốc thăm, có thể thấy U17 Việt Nam thực tế đã tránh được nhiều bảng đấu còn khó khăn hơn. Quan trọng hơn, bảng G vẫn mở ra cánh cửa để thầy trò HLV Cristiano Roland mơ tới kỳ tích vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam thực ra đã tránh được những bảng đấu đáng sợ hơn

Sau lễ bốc thăm U17 World Cup 2027, nhiều người nhanh chóng đánh giá bảng G là một thử thách quá sức với U17 Việt Nam. Điều này không sai khi Mali đang là đương kim á quân châu Phi, Bỉ thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng loại châu Âu còn New Zealand gần như thống trị khu vực châu Đại Dương với 10 lần vô địch.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ diễn biến bốc thăm, có thể thấy U17 Việt Nam thực ra cũng khá may mắn.Thời điểm đại diện FIFA tiến hành bốc thăm đến vị trí của Việt Nam, do quy định phân bổ đại diện các châu lục, chúng ta chỉ có thể rơi vào một trong năm bảng gồm G, H, I, J và K.

Trong đó, bảng I có Brazil, Ireland và Costa Rica. Bảng J gồm Mỹ, Montenegro và Chile. Bảng K là Mexico, Venezuela và Cameroon. Chỉ riêng việc nhìn vào những cái tên ấy cũng đủ thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt.

Một điều phải nói thẳng là tại các giải trẻ thế giới, gặp đại diện Nam Mỹ hay châu Phi luôn cực kỳ khó chơi. Các cầu thủ trẻ tại những khu vực này thường không còn phát triển bóng đá theo kiểu bán chuyên, vừa học văn hóa vừa đá bóng như nhiều nơi khác.

Với họ, bóng đá là con đường đổi đời thực sự. Vì thế, cường độ tập luyện, thể chất, kỹ năng tranh chấp và khát vọng đều ở mức rất cao.

Brazil luôn là ông lớn của bóng đá trẻ thế giới. Cameroon hay Venezuela sở hữu nguồn cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh. Chile cũng mang bản sắc kỹ thuật rất khó chịu. Nếu rơi vào các bảng I, J hay K, cơ hội cạnh tranh của U17 Việt Nam có lẽ sẽ còn thấp hơn đáng kể.

Nhìn theo hướng ấy, bảng G chưa phải kịch bản tệ nhất. Chỉ có bảng H với Tây Ban Nha, Morocco và Fiji là mang tới cảm giác “dễ thở” hơn đôi chút. Trung Quốc sau đó được cho là khá may mắn khi rơi đúng vào bảng này.

Lý do nằm ở Fiji, đội bóng bị đánh giá yếu nhất trong nhóm các đại diện châu Đại Dương và được xem là đối thủ dễ kiếm điểm hơn New Zealand. Nhưng ngược lại, Tây Ban Nha và Morocco cũng được nhận định nhỉnh hơn Bỉ và Mali về chất lượng đội hình và đẳng cấp bóng đá trẻ. Vì vậy, nếu đánh giá công bằng, bảng G khó nhưng không hẳn là quá bi quan với Việt Nam.

Thời điểm FIFA bắt đầu bốc thăm cho các đội ở nhóm 4 thì không có nhiều lựa chọn cho Việt Nam.

Bảng G vẫn mở ra cơ hội thật sự cho U17 Việt Nam

Điều quan trọng là bảng đấu này vẫn để lại khoảng trống cho hy vọng. Trong ba đối thủ, Mali chắc chắn là thử thách lớn nhất. Đại diện châu Phi nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ bùng nổ và lối chơi giàu năng lượng. Với vị thế đương kim á quân châu Phi, Mali chắc chắn đặt mục tiêu tiến sâu.

Bỉ cũng là đội bóng không dễ chịu. Việc toàn thắng 6 trận ở cả hai giai đoạn vòng loại châu Âu trước những đối thủ như Na Uy, Serbia hay Thụy Sĩ cho thấy sức mạnh đáng nể của họ. Nhưng bóng đá trẻ châu Âu đôi khi vẫn mang tới cơ hội tạo bất ngờ hơn so với các đội Nam Mỹ hoặc châu Phi, nơi yếu tố thể chất thường vượt trội hoàn toàn.

Quan trọng nhất với U17 Việt Nam có lẽ là New Zealand. Đội bóng 10 lần vô địch châu Đại Dương dĩ nhiên không thể xem thường, nhưng đây vẫn là đối thủ khả dĩ nhất để cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ ba. Một yếu tố khác giúp Việt Nam có cơ sở hy vọng nằm ở thể thức giải đấu. Với 48 đội tham dự, ngoài hai đội đầu bảng, 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt vẫn sẽ giành vé đi tiếp.

Trước mắt, mục tiêu thực tế nhất vẫn là cạnh tranh vị trí thứ ba với New Zealand để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng trong bóng đá trẻ, nơi bất ngờ luôn xảy ra, biết đâu bảng G sẽ trở thành nơi U17 Việt Nam viết thêm một trang sử mới cho bóng đá nước nhà.