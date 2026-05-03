Carvajal rời Real Madrid

Hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal được cho là sẽ chia tay Real Madrid khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Theo Marca, Dani Carvajal sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa 2025/26 và không được đề nghị gia hạn hợp đồng. Động thái đánh dấu hồi kết cho sự nghiệp của hậu vệ phải thành công nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Carvajal trưởng thành từ lò đào tạo Castilla, trải qua 1 năm chơi cho Bayer Leverkusen, trước khi trở lại đội một Real Madrid năm 2013. Từ đó đến nay, anh là lựa chọn gần như mặc định ở hành lang phải, nổi bật bởi lối chơi bền bỉ, kỷ luật và giàu kinh nghiệm ở các trận cầu lớn.

Trong hơn một thập kỷ khoác áo Real Madrid, Carvajal giành tổng cộng 4 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 6 Champions League, 5 Siêu cúp châu Âu và 5 FIFA Club World Cup. Đây là bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, phản ánh vai trò quan trọng của cầu thủ người Tây Ban Nha trong giai đoạn hoàng kim của CLB.

Carvajal có hơn 400 lần ra sân cho "Los Blancos" trên mọi đấu trường. Anh không chỉ là trụ cột chuyên môn mà còn là một trong những thủ lĩnh phòng thay đồ trong nhiều mùa giải.

Việc Carvajal ra đi mở ra giai đoạn chuyển giao lực lượng ở vị trí hậu vệ phải của Real Madrid. Đồng thời, anh cũng khép lại hành trình của một cầu thủ gắn bó bền bỉ, góp phần định hình bản sắc chiến thắng của đội bóng trong kỷ nguyên Champions League hiện đại.

