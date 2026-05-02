Real Madrid sụp đổ

Real Madrid trượt dài trong giai đoạn quyết định của mùa giải và viễn cảnh trắng tay ngày càng hiện hữu.

Real Madrid khả năng trắng tay mùa thứ 2 liên tiếp.

Trận hòa 1-1 trước Betis hôm 25/4 gần như là dấu chấm hết cho hy vọng của Real Madrid. Từ vị thế nắm quyền tự quyết, họ để Barcelona bứt phá với chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là con số gần như không thể san lấp.

Chỉ cần Barcelona đánh bại Osasuna, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể vượt qua Espanyol ở vòng 34 La Liga diễn ra trong tuần này, cuộc đua vô địch coi như khép lại.

Những thất bại liên tiếp tại La Liga lẫn Champions League, cộng thêm mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là căng thẳng giữa ban huấn luyện và Vinicius Junior, khiến phòng thay đồ mất đi sự ổn định. Những quyết định từ thượng tầng, bao gồm việc thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, càng khiến tình hình thêm rối ren.

Sự xuất hiện của Alvaro Arbeloa từng mang lại tín hiệu tích cực ngắn hạn. Real thậm chí vươn lên dẫn đầu bảng ở vòng 24, nhưng hiệu ứng nhanh chóng tan biến. Thất bại trước Osasuna, cú sốc tại Cúp Nhà vua và chuỗi trận đánh rơi điểm số sau đó kéo đội bóng trở lại thực tại khắc nghiệt.

Tại Champions League, Real thắp lại hy vọng bằng màn trình diễn bản lĩnh trước Manchester City. Nhưng trước Bayern Munich, họ lại sụp đổ cay đắng, đặc biệt ở trận lượt về khi để thua ngược trong những phút cuối.

Hiện tại, Real không còn quyền tự quyết. Mục tiêu thực tế nhất có lẽ chỉ là trì hoãn ngày đăng quang của Barcelona, ít nhất đến trận Siêu kinh điển ngày 11/5. Nếu không, kịch bản phải xếp hàng danh dự cho đối thủ ngay tại Camp Nou sẽ trở thành nỗi đau khó nuốt trôi với đội bóng Hoàng gia.