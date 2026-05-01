Vấn đề khiến Real tụt dốc

Mùa giải 2025/26 của Real Madrid chao đảo vì lịch trình dày đặc sau Club World Cup, kéo theo làn sóng chấn thương chưa từng có.

Real liên tục mất trụ cột trong mùa giải này vì chấn thương.

Real Madrid đang trải qua một trong những mùa giải bất ổn nhất trong nhiều năm, khi vấn đề thể lực trở thành điểm nghẽn lớn nhất. Theo thống kê từ Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi nhận tới 55 ca chấn thương trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 4.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là quãng nghỉ tiền mùa giải quá ngắn sau khi tham dự Club World Cup. Real Madrid kết thúc giải đấu vào ngày 9/7, hội quân trở lại ngày 4/8, đá một trận giao hữu và bước ngay vào La Liga từ 19/8. Lịch trình dày đặc khiến quá trình chuẩn bị bị rút ngắn đáng kể, không đảm bảo nền tảng thể lực cho cả mùa.

Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo CLB đưa ra quyết định mạnh tay khi thay đổi người đứng đầu bộ phận y tế. Tuy nhiên, động thái này không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Những trụ cột quan trọng như Kylian Mbappe, Arda Guler hay Eder Militao vẫn lần lượt dính chấn thương ở giai đoạn then chốt, khiến đội hình sứt mẻ nghiêm trọng.

Theo đánh giá nội bộ, gốc rễ của khủng hoảng nằm ở khâu chuẩn bị thiếu tối ưu. Vấn đề này kéo dài xuyên suốt cả hai giai đoạn cầm quân của Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thi đấu ở cả La Liga lẫn Champions League.

Dù vậy, Real Madrid không phải đội duy nhất dự Club World Cup, Bayern Munich cùng PSG hay Inter Milan cũng góp mặt và tiến sâu, nhưng vẫn duy trì phong độ ổn định tại giải quốc nội.

Manchester City thậm chí còn cạnh tranh quyết liệt chức vô địch Premier League với Arsenal dù có lịch thi đấu tương tự.

Trong khi đó, Barcelona lại tận dụng tốt lợi thế lịch trình để bứt lên tại La Liga và đứng trước cơ hội đăng quang sớm.

Tất cả càng khiến mùa giải của Real Madrid trở nên nặng nề hơn, khi họ vừa hụt hơi trên sân cỏ, vừa bị ám ảnh bởi những ca chấn thương liên tiếp.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.