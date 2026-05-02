Tottenham thắp lại hy vọng trụ hạng

Đêm 2/5, West Ham thua Brentford 0-3 trên sân khách ở vòng 35 Premier League.

West Ham lâm nguy.

West Ham, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tottenham trong cuộc đua trụ hạng ngã ngựa. Thất bại trên sân Brentford Community khiến "Búa tạ" giậm chân ở vị trí thứ 17, chỉ hơn Tottenham 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Lúc này, quyền tự quyết chuyển sang Tottenham. Tuy nhiên, đối thủ của "Gà trống" ở vòng này lại là Aston Villa, đội bóng nằm ở nhóm dự Champions League. CLB Bắc London cần chơi với hơn 100% phong độ mới mong tạo bất ngờ tại Villa Park, đồng thời níu kéo hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh mùa tới.

Với West Ham, quyết tâm trụ hạng là không đủ để giúp thầy trò HLV Nuno Santo làm nên chuyện trước Brentford. Đội khách nhập cuộc đầy chủ động, nhưng lại bị dội gáo nước lạnh khi Konstantinos Mavropanos phản lưới, mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

Cuối hiệp một, cổ động viên West Ham vỡ òa khi chứng kiến Mavropanos đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng lại bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Phút 52, hy vọng lật ngược tình thế của West Ham khép lại, khi Malick Diouf phạm lỗi non nớt, dẫn đến quả phạt đền. Igor Thiago tận dụng cơ hội từ chấm 11 m để đánh bại thủ môn, đồng thời nâng tổng thành tích ở Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 22 bàn, chỉ kém 2 bàn so với Erling Haaland.

Bàn thua thứ 2 khiến tinh thần của cầu thủ West Ham chạm đáy. Đội khách thi đấu rệu rã và phải nhân thêm bàn thua thứ 3 ở những phút cuối. 3 điểm giúp Brentford vươn lên thứ 6, vị trí mang về vé dự Europa League.

