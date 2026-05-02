Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuyện cổ tích của Wrexham khép lại

  • Thứ bảy, 2/5/2026 22:12 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Tối 2/5, Wrexham khép lại giấc mơ thăng tiến thần tốc khi lỡ hẹn với vòng play-off thăng hạng Premier League sau trận hòa 2-2 trước Middlesbrough.

Đội bóng của nam tài tử Ryan Reynolds (phải) không thể thăng 4 hạng liên tiếp.

Trước vòng đấu cuối ở Championship, đội bóng xứ Wales chỉ cần một chiến thắng để chắc suất top 6 và tiếp tục nuôi hy vọng chạm tay tới Premier League. Tuy nhiên, kịch bản lại không đứng về phía họ khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hull City giành chiến thắng, qua đó vượt lên chiếm vị trí cuối cùng trong nhóm play-off.

Trận đấudiễn ra với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Middlesbrough mở tỷ số trước, nhưng Wrexham nhanh chóng đáp trả bằng cú sút phạt đẳng cấp của Josh Windass. Sau đó, Sam Smith đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1, thắp lại hy vọng bùng nổ trên khán đài.

Thế nhưng, lợi thế không được duy trì lâu. Chỉ ít phút sau, Middlesbrough gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hiệp hai chứng kiến Wrexham dồn toàn lực tấn công trong bối cảnh buộc phải thắng, nhưng những cơ hội trôi qua đáng tiếc, trong đó có cú dứt điểm vọt xà ở phút cuối của Windass.

Kết quả hòa khiến đoàn quân của HLV Phil Parkinson cán đích ở vị trí thứ 7, kém nhóm play-off đúng 2 điểm. Giấc mơ khép lại với đội bóng từng tạo nên hành trình thăng hạng 3 mùa liên tiếp từ League Two lên Championship dưới thời chủ sở hữu Ryan Reynolds và Rob McElhenney.

Chuỗi thăng tiến thần tốc của Wrexham vì thế bị chặn lại, ít nhất thêm một mùa giải nữa. Giấc mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích tại xứ sương mù buộc phải tạm hoãn, trong khi Championship tiếp tục là sân chơi của họ ở mùa giải tới.

'Món quà' của diễn viên Hollywood tặng vợ trên khán đài dịp 8/3

Rạng sáng 8/3, tài tử Hollywood Ryan Reynolds dành tặng Blake Lively một nụ hôn ngọt ngào trên khán đài, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý trong trận Wrexham gặp Chelsea.

13:59 8/3/2026

Garnacho ghi tuyệt phẩm

Tiền vệ Alejandro Garnacho có pha lập công đẹp mắt trong chiến thắng 4-2 của Chelsea trước Wrexham để tiến vào tứ kết FA Cup rạng sáng 8/3.

07:22 8/3/2026

Đội của diễn viên Hollywood tạo địa chấn ở FA Cup

Rạng sáng 10/1, Wrexham giành được chiến thắng lịch sử trước Nottingham Forest trên chấm luân lưu ở vòng ba FA Cup 2025/26.

06:23 10/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Doanh thu ky luc cua World Cup 2026 hinh anh

Doanh thu kỷ lục của World Cup 2026

06:49 1/5/2026 06:49 1/5/2026

0

World Cup 2026 lập kỷ lục doanh thu 11 tỷ euro, biến giải đấu thành cỗ máy hái ra tiền lớn nhất lịch sử FIFA.

Hiểu Phong

wrexham wrexham

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý