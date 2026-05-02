Chuyện cổ tích của Wrexham khép lại

Tối 2/5, Wrexham khép lại giấc mơ thăng tiến thần tốc khi lỡ hẹn với vòng play-off thăng hạng Premier League sau trận hòa 2-2 trước Middlesbrough.

Đội bóng của nam tài tử Ryan Reynolds (phải) không thể thăng 4 hạng liên tiếp.

Trước vòng đấu cuối ở Championship, đội bóng xứ Wales chỉ cần một chiến thắng để chắc suất top 6 và tiếp tục nuôi hy vọng chạm tay tới Premier League. Tuy nhiên, kịch bản lại không đứng về phía họ khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hull City giành chiến thắng, qua đó vượt lên chiếm vị trí cuối cùng trong nhóm play-off.

Trận đấudiễn ra với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Middlesbrough mở tỷ số trước, nhưng Wrexham nhanh chóng đáp trả bằng cú sút phạt đẳng cấp của Josh Windass. Sau đó, Sam Smith đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1, thắp lại hy vọng bùng nổ trên khán đài.

Thế nhưng, lợi thế không được duy trì lâu. Chỉ ít phút sau, Middlesbrough gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hiệp hai chứng kiến Wrexham dồn toàn lực tấn công trong bối cảnh buộc phải thắng, nhưng những cơ hội trôi qua đáng tiếc, trong đó có cú dứt điểm vọt xà ở phút cuối của Windass.

Kết quả hòa khiến đoàn quân của HLV Phil Parkinson cán đích ở vị trí thứ 7, kém nhóm play-off đúng 2 điểm. Giấc mơ khép lại với đội bóng từng tạo nên hành trình thăng hạng 3 mùa liên tiếp từ League Two lên Championship dưới thời chủ sở hữu Ryan Reynolds và Rob McElhenney.

Chuỗi thăng tiến thần tốc của Wrexham vì thế bị chặn lại, ít nhất thêm một mùa giải nữa. Giấc mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích tại xứ sương mù buộc phải tạm hoãn, trong khi Championship tiếp tục là sân chơi của họ ở mùa giải tới.