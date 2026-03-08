Garnacho ghi tuyệt phẩm

Tiền vệ Alejandro Garnacho có pha lập công đẹp mắt trong chiến thắng 4-2 của Chelsea trước Wrexham để tiến vào tứ kết FA Cup rạng sáng 8/3.

Garnacho giúp Chelsea vào tứ kết FA Cup. Ảnh: Reuters.

Chelsea phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng mới có thể đánh bại Wrexham với tỷ số 4-2 trong trận đấu hấp dẫn tại vòng 5 FA Cup. Trong đó, đáng chú ý là pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 của Garnacho ở phút 96.

Từ đường tạt bóng của Dario Essugo, Garnacho chọn vị trí thuận lợi để tung chân đá nối làm tung lưới Wrexham, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước trong hiệp phụ đầu tiên.

Sau pha lập công, Garnacho nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đánh giá cao khả năng quan sát và ra chân hiệu quả của tiền vệ người Argentina.

"Đây là pha lập công đẹp mắt nhất của Garnacho cho Chelsea", một CĐV bình luận. Tài khoản khác viết: "Nếu Garnacho chơi thế này mỗi tuần thì cậu ta đã chắc suất đá chính". Một fan khác nhận xét: "Khoảnh khắc thiên tài của Garnacho".

Chelsea bị Wrexham cầm chân 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức trên sân khách. Nhưng đến phút 90+3, đội chủ nhà lại thiệt quân khi George Dobson bị truất quyền thi đấu. Kể từ khoảnh khắc đó, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Chelsea.

Sau bàn thắng của Garnacho, "The Blues" ấn định tỷ số 4-2 với pha lập công của Joao Pedro ở phút 120+5. Kết quả này giúp đội bóng thành London tiến vào tứ kết FA Cup sau một trận đấu đầy kịch tính.

Sau chiến thắng vừa qua, Chelsea sẽ dồn sự tập trung sang đấu trường Champions League với cuộc đối đầu quan trọng ở vòng 16 đội gặp nhà đương kim vô địch PSG.

