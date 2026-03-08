Choáng với thu nhập thật của Messi tại Inter Miami

Chủ sở hữu của Inter Miami tiết lộ rằng tổng thu nhập hàng năm của siêu sao Lionel Messi tại đội bóng này là rất lớn.

Messi hưởng mức thu nhập khổng lồ tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trao đổi với Bloomberg, ông Jorge Mas, đồng sở hữu của Inter Miami, cho biết khoản đầu tư dành cho Messi là rất lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng với giá trị mà siêu sao người Argentina mang lại.

“Lý do chúng tôi cần những nhà tài trợ đẳng cấp thế giới là bởi chi phí cho các cầu thủ rất cao. Tôi trả cho Messi khoảng 70 đến 80 triệu USD mỗi năm, tính trên tất cả nguồn thu nhập trong hợp đồng. Cho đến nay, đó là khoản đầu tư xứng đáng”, ông Jorge Mas chia sẻ.

Theo báo cáo lương chính thức của Hiệp hội Cầu thủ MLS, mức lương cơ bản của Messi tại Inter Miami vào khoảng 12 triệu USD mỗi năm. Khi cộng thêm các khoản thưởng được phân bổ trong suốt thời hạn hợp đồng, thu nhập đảm bảo của anh vào khoảng 20,45 triệu USD . Con số này giúp Messi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất MLS mùa trước.

Messi có hợp đồng đắt giá nhất MLS. Ảnh: Reuters.

Điểm đặc biệt trong hợp đồng của Messi là quyền sở hữu cổ phần tại Inter Miami. Điều khoản này khiến tổng giá trị thỏa thuận của anh tăng mạnh so với mức lương cơ bản.

Trước khi Messi gia nhập vào năm 2023, Inter Miami được định giá khoảng 585 triệu USD . Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, giá trị đội bóng đã tăng vọt lên khoảng 1,35 tỷ USD .

Dù tỷ lệ cổ phần chính xác mà Messi nắm giữ chưa từng được công bố, ước tính của ông Jorge Mas cho thấy phần giá trị này có thể mang lại cho anh ít nhất 60 triệu USD mỗi năm nếu cấu trúc hợp đồng vẫn giữ nguyên trong bản gia hạn. Thỏa thuận hiện tại của Messi với Inter Miami kéo dài đến hết mùa giải 2028/29.

Ngoài hợp đồng với Inter Miami, Messi còn ký những thỏa thuận thương mại riêng với Apple và Fanatics liên quan đến MLS. Những khoản thu nhập này không nằm trong hợp đồng chính thức với câu lạc bộ, nhưng góp phần giúp M10 trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới bóng đá.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.