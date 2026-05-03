Arsenal có 79% cơ hội vô địch, 21% còn lại mang tên Man City

Chiến thắng trước Fulham ở vòng 35 Premier League giúp Arsenal chiếm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua vô địch Premier League, nhưng bản lĩnh của Man City vẫn là biến số khó lường.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang đi đến đoạn kết với đầy đủ kịch tính, áp lực và những cú xoay chiều chóng mặt. Sau vòng đấu cuối tuần, cán cân dường như nghiêng về phía Arsenal. Nhưng trong cuộc chiến với Man City, không có lợi thế nào là tuyệt đối.

Arsenal thắng Fulham 3-0, tạo khoảng cách 6 điểm với đối thủ. Con số ấy đủ để mang lại cảm giác an toàn, nhất là khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu với thầy trò Mikel Arteta. Tuy nhiên, Man City vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Điều đó khiến cuộc đua vẫn chưa thể ngã ngũ chỉ bằng những phép tính đơn giản.

Quan trọng hơn, áp lực lúc này không nằm ở bảng xếp hạng, mà nằm trong tâm lý. Arsenal đang dẫn đầu, nhưng cũng là đội phải “giữ”. Man City đứng sau, nhưng lại quen với việc “đuổi”. Trong những mùa giải gần đây, vai trò ấy thường mang lại lợi thế cho đội bóng của Pep Guardiola.

Lợi thế thật sự của Arsenal

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, Arsenal rõ ràng đang chiếm ưu thế. Nhưng lợi thế lớn nhất của họ lại nằm ở lịch thi đấu. Sau khi trở về từ Champions League, “Pháo thủ” chỉ phải gặp những đối thủ không còn nhiều mục tiêu như West Ham, Burnley hay Crystal Palace.

Đây là giai đoạn mà một đội bóng đua vô địch cần sự ổn định hơn là bùng nổ. Arsenal cho thấy họ có thể làm điều đó. Chiến thắng trước Fulham không chỉ là 3 điểm, mà còn là một tín hiệu. Đội bóng của Arteta không còn bị gắn với hình ảnh “1-0 là đủ”.

Họ ghi 3 bàn, giữ sạch lưới và gia tăng hiệu số, yếu tố có thể quyết định danh hiệu. Trong bối cảnh khoảng cách hiệu số với Man City đang được nới rộng, từng bàn thắng lúc này đều mang giá trị kép.

Arsenal cho thấy sự trở lại sau thất bại trước Man City.

Quan trọng hơn, Arsenal duy trì được nhịp độ thi đấu ổn định sau giai đoạn chao đảo. Hai tuần trước, họ bị đánh bật khỏi ngôi đầu sau chuỗi kết quả không tốt. Nhưng phản ứng sau đó là rất rõ ràng. Đánh bại Newcastle, vượt qua Fulham và giữ được thế chủ động trong cuộc đua.

Đó là dấu hiệu của một tập thể trưởng thành. Giới chuyên môn nhận định rằng Arsenal vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Opta tính toán rằng họ có 79% cơ hội vô địch, dựa trên lịch thi đấu trong phần còn lại.

Man City và bản lĩnh của kẻ săn đuổi

Tuy nhiên, nói Arsenal “cầm chắc” chức vô địch là quá sớm. Lý do nằm ở đối thủ của họ: Man City.

Đội bóng của Pep Guardiola không xa lạ gì với những cuộc bứt tốc cuối mùa. Thậm chí, đây gần như là “đặc sản” của họ. Khi áp lực tăng cao, Man City thường không sụp đổ mà ngược lại, càng trở nên nguy hiểm.

Những cái tên như Rodri, Bernardo Silva hay Erling Haaland đã quá quen với việc giành danh hiệu. Họ hiểu cách kiểm soát áp lực, điều mà Arsenal vẫn đang trong quá trình học hỏi.

Vấn đề của Man City nằm ở lịch thi đấu. Everton, Brentford, Bournemouth hay Aston Villa đều không phải những đối thủ dễ chịu. Mật độ dày đặc cũng khiến nguy cơ sảy chân tăng lên.

Arsenal của Mikel Arteta vẫn nắm quyền tự quyết.

Nhưng chính điều đó lại có thể tạo ra phản ứng ngược. Khi bị đặt vào thế buộc phải thắng, Man City thường chơi với cường độ và sự chính xác cao hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội lúc này là kinh nghiệm. Arsenal đang tiến gần đến danh hiệu đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Man City thì đã quá quen với những thời khắc quyết định.

Cuộc đua vô địch vì thế vẫn còn mở. Arsenal có lợi thế về điểm số, lịch thi đấu và cả tâm lý tích cực sau những chiến thắng gần đây. Nhưng Man City có thứ mà không bảng xếp hạng nào thể hiện được: bản lĩnh của một nhà vô địch.

Nếu Arsenal giữ được sự ổn định, họ sẽ chạm tay vào chiếc cúp. Nhưng chỉ cần một cú sảy chân, cỗ máy của Guardiola đủ sức cuốn phăng mọi lợi thế.

Ở chặng cuối này, khoảng cách không còn được đo bằng điểm số. Nó được đo bằng sự lạnh lùng.