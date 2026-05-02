Arsenal có thể nổ 'bom tấn' 60 triệu bảng

  • Thứ bảy, 2/5/2026 20:45 (GMT+7)
Arsenal cân nhắc tạo nên thương vụ đình đám trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi nhắm tới tài năng trẻ Eli Junior Kroupi của Bournemouth.

Sau mùa giải Viktor Gyokeres chưa thật sự bùng nổ như kỳ vọng, "Pháo thủ" được cho là tìm kiếm phương án nâng cấp hàng công. Trước đó, những cái tên như Julian Alvarez hay Victor Osimhen từng được liên hệ, nhưng Kroupi mới là mục tiêu gây bất ngờ.

Ở tuổi 19, tiền đạo người Pháp có mùa giải bùng nổ trong màu áo Bournemouth với 11 bàn thắng tại Premier League. Thành tích giúp anh trở thành một trong số ít cầu thủ tuổi teen từ 10 bàn thắng trở lên ngay mùa đầu tiên tại giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.

Kroupi đặc biệt có duyên với Arsenal khi ghi bàn ở cả 2 lần đối đầu mùa này. Những màn trình diễn đó được cho là khiến HLV Mikel Arteta hoàn toàn bị thuyết phục. Theo talkSPORT, chiến lược gia người Tây Ban Nha ấn tượng mạnh với tài năng trẻ và xem anh là mảnh ghép lý tưởng cho tương lai.

Tuy nhiên, Arsenal sẽ không dễ đạt được mục tiêu. Cả Man City, MU lẫn Liverpool đều đang theo sát tình hình và sẵn sàng nhập cuộc. Về phía Bournemouth, đội bóng này nắm lợi thế lớn khi Kroupi còn hợp đồng tới năm 2030 và không có điều khoản giải phóng.

Đáng chú ý, sau khi chỉ bỏ ra 10 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Lorient, Bournemouth yêu cầu mức phí vượt 60 triệu bảng cho Kroupi. Đây là con số phản ánh tiềm năng và giá trị ngày càng tăng của cầu thủ trẻ.

Trong bối cảnh Arsenal đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn, việc đầu tư vào một sát thủ mới là điều gần như bắt buộc. Và Kroupi, với phong độ cùng tiềm năng phát triển, đang nổi lên như một canh bạc đáng để Arsenal xuống tiền.

