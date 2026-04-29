Haaland ngỡ ngàng với kết quả trận PSG - Bayern

  • Thứ tư, 29/4/2026 05:34 (GMT+7)
Rạng sáng 29/4, Erling Haaland tỏ ra phấn khích trước màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa PSG và Bayern Munich thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26.

Haaland anh 1

Phản ứng của Haaland trước diễn biến trận đấu.

Trận cầu đỉnh cao khép lại với chiến thắng nghẹt thở 5-4 nghiêng về PSG, trong một kịch bản được ví như bữa tiệc bàn thắng hiếm có của bóng đá châu Âu. Dù không trực tiếp góp mặt, Haaland theo dõi trận đấu và không giấu được sự thích thú trước chất lượng chuyên môn lẫn diễn biến kịch tính trên sân Parc des Princes.

Ngay trong thời điểm trận đấu còn đang diễn ra khi PSG tạm dẫn 5-3, chân sút thuộc biên chế Manchester City đăng tải hình ảnh chụp màn hình trận đấu lên Snapchat cá nhân. Anh đính kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "This is football" (Tạm dịch: Đây mới là bóng đá - PV).

Phản ứng của Haaland nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi anh - một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, cũng bị cuốn vào bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Trận đấu chứng kiến hàng loạt pha bóng tốc độ cao và sự giằng co nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng.

Giới chuyên môn và người hâm mộ đều đồng loạt đánh giá đây là một trong những trận cầu hấp dẫn nhất lịch sử Champions League, bởi 2 ứng cử viên vô địch phô diễn toàn bộ sức mạnh tấn công và tinh thần không khoan nhượng.

Với riêng Haaland, màn so tài giữa PSG và Bayern Munich rõ ràng mang lại nguồn cảm hứng đặc biệt. Thông điệp của anh phản ánh cảm xúc chung của người hâm mộ toàn cầu khi bóng đá đạt đến đỉnh cao, mọi giới hạn dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự thăng hoa thuần túy.

Minh Nghi

