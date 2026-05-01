Sai lầm của Premier League làm méo mó cuộc đua vô địch

Premier League thừa nhận sai lầm liên quan đến tình huống tranh cãi giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland khi Arsenal thua Man City 1-2 hôm 19/4.

Gabriel thoát thẻ đỏ trong tình huống va chạm với Haaland.

Theo đánh giá từ hội đồng xem xét các tình huống quan trọng, trung vệ Gabriel lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì hành vi húc đầu vào Haaland. Tuy nhiên, ở thời điểm diễn ra trên sân, trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng, cho rằng động tác của cầu thủ Arsenal không mang tính bạo lực quá mức.

Quyết định sau đó được đưa ra mổ xẻ và hội đồng chuyên môn bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2, kết luận Gabriel có thêm "chuyển động đầu hướng về phía trước", đủ để cấu thành hành vi bạo lực. Dù vậy, 4/5 thành viên vẫn đồng tình rằng VAR không cần can thiệp, do trọng tài quan sát trực tiếp tình huống ở cự ly gần.

Việc Gabriel không bị truất quyền thi đấu không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Man City vẫn giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đây vẫn là điều may mắn với Arsenal. Nếu nhận thẻ đỏ, trung vệ người Brazil sẽ bị treo giò 3 trận, yếu tố có thể tác động lớn đến cuộc đua vô địch vốn rất căng thẳng.

Hiện tại, Man City chỉ kém Arsenal 3 điểm và còn một trận chưa đấu, trong khi hiệu số bàn thắng gần như tương đương. Điều này khiến mọi quyết định trọng tài đều có thể trở thành bước ngoặt.

Sau trận, HLV Pep Guardiola tỏ ra không hài lòng. Trong khi đó, Haaland khẳng định: "Nếu tôi ngã như người khác, đó có thể là thẻ đỏ. Nhưng tôi không làm vậy. Cha tôi luôn dạy phải đứng vững".

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

