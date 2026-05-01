Viễn cảnh điên rồ nhất bóng đá châu Âu gọi tên Nottingham Forest

  • Thứ sáu, 1/5/2026 10:11 (GMT+7)
Nottingham Forest có thể rớt hạng Premier League nhưng vẫn đại diện nước Anh tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Forest (áo đỏ) có thể dự Champions League từ đấu trường Championship.

Hiện Forest đứng thứ 16 ở Premier League, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm khi mùa giải còn 4 vòng. Nguy cơ rớt xuống Championship là hoàn toàn có thật.

Cùng thời điểm, đại diện nước Anh gây ấn tượng mạnh ở đấu trường châu Âu. Họ vừa đánh bại Aston Villa và mở ra cơ hội tiến vào chung kết Europa League.

Nhưng việc đăng quang Europa League không cứu Forest khỏi nguy cơ xuống hạng nếu kết thúc mùa giải trong nhóm 3 đội cuối bảng. Khi đó, họ sẽ trở thành trường hợp chưa từng có trong lịch sử khi thi đấu tại Championship và góp mặt ở Champions League 2026/27 nhờ suất dành cho nhà vô địch Europa League.

Kịch bản này kéo theo lịch thi đấu khắc nghiệt. Forest sẽ phải chinh chiến tới 46 trận tại giải hạng Nhất Anh, song song với Champions League, FA Cup, Cúp Liên đoàn, thậm chí Siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup. Áp lực về thể lực và chiều sâu đội hình là bài toán cực khó với đội bóng này.

Về tài chính, việc xuống hạng khiến Forest thiệt hại khoảng 80 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, khoản thưởng và doanh thu từ Champions League phần nào giúp họ cân bằng ngân sách, dù không thể bù đắp hoàn toàn sức hút của Premier League.

Trong lịch sử bóng đá Anh, chưa từng có đội bóng nào rơi vào hoàn cảnh tương tự. Gần nhất năm 2013, Wigan Athletic xuống hạng nhưng dự Europa League sau khi vô địch FA Cup. Tuy nhiên, trường hợp của Forest sẽ còn đặc biệt hơn nhiều nếu xảy ra.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

