Arsenal chê Sesko

Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

Arsenal không đánh giá cao Sesko.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Giám đốc Thể thao Andrea Berta không cảm thấy thuyết phục với Sesko. Những lo ngại của ông xoay quanh tổng chi phí, gồm mức lương, tiền thưởng và các khoản hoa hồng. Những yếu tố này được cho là quá cao so với giá trị thực tế mà Sesko có thể mang lại ngay lập tức.

Ông Berta thậm chí thẳng thắn đánh giá đây là một "vụ chuyển nhượng không hợp lý và tệ hại" nếu xét trên bài toán tài chính và hiệu quả lâu dài. Dù vậy, ông vẫn sẵn sàng xúc tiến thương vụ nếu nhận được chỉ đạo quyết liệt từ ban lãnh đạo. Sau cùng, điều đó không xảy ra.

Thay vào đó, Berta dẫn dắt Arsenal chuyển hướng sang Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển được đánh giá phù hợp hơn với định hướng phát triển của đội bóng. "Sau quá trình cân nhắc, ban lãnh đạo Arsenal cùng HLV Mikel Arteta thống nhất với quan điểm của Berta, quyết định không theo đuổi Sesko", Romano cho hay.

Quyết định của Arsenal phản ánh cách tiếp cận thận trọng trên thị trường chuyển nhượng, khi họ không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn cân đối chặt chẽ về mặt tài chính. Dù Sesko là một tài năng trẻ đầy triển vọng, Arsenal chọn một chân sút đã chứng minh được năng lực.

Hè 2025, Arsenal phá két 63 triệu bảng để chiêu mộ Gyokeres từ Sporting Lisbon. Sau 49 trận, anh ghi 19 bàn và có thêm 2 kiến tạo. Trong khi đó, Sesko tiêu tốn của MU 66,3 triệu bảng. Anh khởi đầu chạm chạp, song dần bắt nhịp và chạm mốc 11 bàn và 1 kiến tạo sau 31 trận.

