Tân binh tỏa sáng, Cantho Catfish thắng Danang Dragons

Darkhanbayar Belguundariya ghi dấu ấn ngay trận ra mắt khi giúp Cantho Catfish đánh bại Danang Dragons 83-76 tại VBA 2026 tối 13/6.

Cantho Catfish tiếp tục duy trì phong độ tích cực khi vượt qua Danang Dragons với tỷ số 83-76 trong màn tái đấu giữa hai đội.

Cantho Catfish tiếp tục duy trì phong độ tích cực khi vượt qua Danang Dragons với tỷ số 83-76 trong màn tái đấu giữa hai đội.

Điểm nhấn của trận đấu là màn ra mắt ấn tượng của Darkhanbayar Belguundariya. Cầu thủ người Mông Cổ vừa gia nhập đội bóng Tây Đô và nhanh chóng cho thấy giá trị với những đóng góp quan trọng ở cả hai đầu sân.

Danang Dragons nhập cuộc tốt hơn nhờ khả năng phòng ngự hiệu quả cùng sự năng nổ của Karachi Edo và Nguyễn Toàn Anh. Đội chủ nhà có thời điểm tạo cách biệt 14 điểm trước khi Cantho Catfish thu hẹp khoảng cách xuống còn 16-21 sau hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Corey Raley-Ross và Nguyễn Văn Gia Huy giúp đội khách tăng tốc. Trong khi đó, Belguundariya hòa nhập nhanh với lối chơi chung để góp phần giúp Cantho Catfish lật ngược thế trận, dẫn 48-40 trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở hiệp ba khi Nguyễn Toàn Anh phải rời sân do phạm đủ lỗi. Mất đi đầu tàu quan trọng, Danang Dragons gặp khó trong khâu tổ chức tấn công. Cantho Catfish tận dụng lợi thế đội hình dày hơn để nới rộng cách biệt lên 68-55.

Dù vậy, đội chủ nhà không bỏ cuộc. Phan Trọng Tài, Lee Youngung và Yousef Albabeish giúp Danang Dragons vùng lên mạnh mẽ trong hiệp cuối. Có thời điểm, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn ba điểm.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Cantho Catfish đã lên tiếng đúng lúc. Sau quãng hội ý của HLV Phan Thanh Cảnh, đội khách lấy lại thế trận. Đậu Trung Kiên ghi những điểm số quan trọng để giúp đại diện miền Tây bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 83-76.

Trong lần đầu ra sân tại VBA, Belguundariya được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (POTG) với 18 điểm, 8 rebounds và 2 kiến tạo. Bên cạnh tân binh người Mông Cổ, Đậu Trung Kiên cũng chơi nổi bật với 17 điểm và 8 rebounds. Phía Danang Dragons, Phan Trọng Tài ghi 16 điểm, có thêm 8 rebounds và 6 lần cướp bóng.