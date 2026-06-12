Cantho Catfish mở tài khoản tại VBA 2026

Cantho Catfish ngược dòng đánh bại Danang Dragons 94-86 để giành chiến thắng đầu tiên sau 5 vòng đấu của VBA 2026.

Cantho Catfish giành chiến thắng đầu tiên tại VBA 2026 sau màn ngược dòng trước Danang Dragons.

Cantho Catfish có chiến thắng đầu tiên tại VBA 2026 khi vượt qua Danang Dragons với tỷ số 94-86 trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa.

Trên sân nhà, Danang Dragons nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo lợi thế nhờ màn trình diễn năng nổ của Nguyễn Toàn Anh. Hậu vệ này liên tục tạo đột biến trong các pha lên bóng, giúp đội bóng sông Hàn dẫn 24-15 sau hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, thế trận bắt đầu thay đổi ở hiệp hai. Huỳnh Thanh Tâm mở đầu chuỗi bứt phá của Cantho Catfish bằng cú ném 3 điểm thành công. Đại diện miền Tây sau đó thực hiện chuỗi ghi điểm 13-4 để san bằng cách biệt.

Từ thời điểm đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Những cú ném xa liên tiếp xuất hiện ở cả hai đầu sân, nhưng Cantho Catfish là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để khép lại hiệp hai với lợi thế dẫn 48-46.

Sau giờ nghỉ, Danang Dragons tiếp tục đặt niềm tin vào Nguyễn Toàn Anh và Yousef Albabeish. Trong khi đó, Albert Bordeos Opeña trở thành đầu tàu của đội khách với khả năng ghi điểm đa dạng từ đột phá, ném xa đến kiến tạo cho đồng đội.

Nhờ hiệu suất tốt từ vạch 3 điểm, Cantho Catfish dần tạo được khoảng cách và bước vào hiệp cuối với lợi thế dẫn 77-69.

Dù rất nỗ lực bám đuổi bằng những tình huống ghi điểm của Albabeish, Karachi Edo và Mai Phước Thịnh, Danang Dragons không thể xoay chuyển cục diện. Việc dồn lực cho mặt trận tấn công khiến đội chủ nhà để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ.

Cantho Catfish tận dụng tốt những cơ hội phản công và duy trì cách biệt an toàn trong những phút cuối để khép lại trận đấu với chiến thắng 94-86.

Trung phong Aula Maarufu Sumbry là cầu thủ nổi bật nhất trận với 24 điểm và 10 rebounds, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (POTG).

Bên cạnh màn trình diễn của ngoại binh chủ lực, Huỳnh Thanh Tâm cũng đóng góp 17 điểm với hiệu suất ném 3 điểm ấn tượng 4/5.

Ở phía đối diện, Yousef Albabeish ghi 25 điểm, còn Nguyễn Toàn Anh có 22 điểm cùng 14 kiến tạo. Tuy nhiên, những nỗ lực của bộ đôi này không đủ để giúp Danang Dragons tránh khỏi thất bại thứ năm liên tiếp kể từ đầu mùa.

Chiến thắng đầu tay giúp Cantho Catfish giải tỏa áp lực sau chuỗi trận khó khăn, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực trước màn tái đấu với chính Danang Dragons ở vòng đấu tới.