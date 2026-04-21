Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn ngôi sao vượt mốc 100 triệu euro

  • Thứ ba, 21/4/2026 11:00 (GMT+7)
Lamine Yamal, Erling Haaland và Kylian Mbappe là ba trong số những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại, theo Transfermarkt.

Lamine Yamal (Barcelona): Tài năng của Barcelona là cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới (200 triệu euro), nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hai năm qua cùng tiềm năng phát triển rất lớn.
Erling Haaland (Manchester City): Có cùng mức định giá 200 triệu euro như Yamal, Haaland tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn đáng nể và tràn trề cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa này.
Kylian Mbappe (Real Madrid): Tiền đạo người Pháp trở thành đầu tàu trên hàng công của “Los Blancos” và cán mốc định giá 200 triệu euro.
Pedri (Barcelona): Ở tuổi 23, Pedri được định giá 150 triệu euro, con số phản ánh rõ tầm quan trọng của anh trong hệ thống của HLV Hansi Flick.
Vinicius Junior (Real Madrid): Tương tự mức định giá của Pedri, Vinicius vẫn là mũi nhọn lợi hại của đội bóng Hoàng gia, dù phong độ không còn bùng nổ như trước.
Jude Bellingham (Real Madrid): Tiền vệ người Anh được định giá 140 triệu euro, sở hữu tiềm năng lớn và là ngòi nổ quan trọng của Real trong hai năm qua.
Michael Olise (Bayern Munich): Ngôi sao người Pháp có bước thăng tiến vượt bậc, được định giá 140 triệu euro nhờ khả năng kiến tạo và ghi bàn ấn tượng.
Jamal Musiala (Bayern Munich): Trở lại sau chấn thương, Musiala vẫn là tài năng sáng giá của bóng đá Đức với mức định giá 130 triệu euro.
Bukayo Saka (Arsenal): Tiền đạo người Anh là cầu thủ đắt giá nhất của Arsenal (120 triệu euro) nhưng chưa thể vươn tầm trở thành ngôi sao số một của tuyển Anh.
Federico Valverde (Real Madrid)Elliot Anderson (Nottingham Forest) cùng được định giá 120 triệu euro.
Ở nhóm 110 triệu euro có 5 gương mặt gồm Vitinha, Joao Neves (cùng Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Liverpool), Cole Palmer và Moises Caicedo (cùng Chelsea).
Duy Luân

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý