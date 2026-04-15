Barcelona có quyền ngẩng cao đầu
Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.
Dù đã bị loại sau trận thua đau tại tứ kết Champions League 2025/26. Lamine Yamal tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, nên nhớ anh chỉ mới 18 tuổi.
Khi những đối thủ cạnh tranh liên tục thu về những kết quả bất lợi tại vòng 32 Premier League 2025/26. Người hâm mộ ''Quỷ đỏ'' hiểu rằng đội bóng của họ đang nắm giữ quyền định đoạt mọi thứ.
Rạng sáng 13/4, Driss El Jabali ghi siêu phẩm đẹp mắt giúp MAS Fez thắng Wydad AC 1-0 thuộc vòng 15 giải VĐQG Morocco.
MU có cơ hội bứt phá ở vòng 32 Premier League khi các đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League liên tục sảy chân. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford rạng sáng 14/4 diễn ra theo cách không mong muốn.
Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.
Thất bại 1-2 trước Bayern Munich tại tứ kết lượt đi Champions League đặt Real Madrid vào tình thế buộc phải thắng trong trận lượt về diễn ra vào ngày 16/4.
Hôm 12/4, Aston Villa bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 trên sân khách, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt mặt MU trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 32.
Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.
Man City có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trên sân khách trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.
Messi vẫn thể hiện đẳng cấp khi đóng góp 1 kiến tạo trong trận hòa 2-2 giữa Inter Miami với New York RB tại MLS sáng 12/4. Trận hòa này khiến Messi và các đồng đội chưa thể thắng trên sân nhà mới.