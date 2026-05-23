La Liga mất trên 600 triệu euro mỗi năm

  • Thứ bảy, 23/5/2026 19:00 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tình trạng xem bóng đá qua các website lậu đang khiến La Liga thiệt hại khoảng 600-700 triệu euro mỗi năm, theo cảnh báo từ cơ quan chống gian lận của giải đấu.

Vấn đề bản quyền và câu chuyện xem lậu đang ảnh hưởng rất nhiều đến các CLB Tây Ban Nha.

Ignacio Carrillo - người đứng đầu bộ phận chống gian lận của La Liga - cho biết nạn vi phạm bản quyền đang tác động nghiêm trọng tới nền tài chính bóng đá Tây Ban Nha. Theo ông, khoản thất thu khổng lồ này tương đương việc khoảng 12 CLB chuyên nghiệp mất hoàn toàn nguồn thu từ bản quyền truyền hình.

Trong nhiều năm qua, La Liga đã liên tục đẩy mạnh chiến dịch chống phát sóng trái phép. Ban tổ chức giải thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ nhằm chặn các website phát sóng lậu, đồng thời truy vết những đơn vị đứng sau hệ thống vi phạm bản quyền.

La Liga xem đây là vấn đề sống còn với hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Nguồn thu từ bản quyền truyền hình hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng với các CLB, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vận hành, lương cầu thủ và đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng tăng.

Theo Ignacio Carrillo, việc người hâm mộ sử dụng các nền tảng xem lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu giải đấu, mà còn tác động trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của các CLB. Điều này khiến nhiều đội bóng mất đi nguồn lực để nâng cấp đội hình hoặc phát triển học viện đào tạo trẻ.

La Liga là một trong những giải đấu mạnh tay nhất châu Âu trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền truyền hình. Những năm gần đây, giải đấu này liên tục mở rộng hợp tác quốc tế nhằm hạn chế tình trạng phát sóng trái phép trên môi trường số.

Nghịch lý của La Liga Dù bị đánh giá thiếu cạnh tranh và kém hấp dẫn về mặt giải trí, La Liga vẫn duy trì vị thế đáng nể tại đấu trường châu Âu nhờ chiều sâu chiến thuật và bản lĩnh của các đại diện hàng đầu.

Đội tiếp theo rớt hạng La Liga lộ diện?

Để thua 0-1 trước Atletico Madrid tại vòng 37 La Liga rạng sáng 18/5, Girona đang đối diện nguy cơ rớt hạng trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

06:09 18/5/2026

Cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở ở La Liga

Chỉ cách nhau đúng vài điểm trước hai vòng cuối, nhóm cuối bảng La Liga 2025/26 đang bước vào cuộc chiến sinh tồn căng thẳng bậc nhất nhiều năm qua.

06:48 15/5/2026

Sevilla thoát hiểm trong cuộc đua trụ hạng La Liga

Sevilla tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Villarreal với tỷ số 3-2 ngay tại sân Estadio de la Ceramica ở vòng 36 La Liga rạng sáng 14/5.

06:18 14/5/2026

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

    Ke hoach cua Mourinho voi Real Madrid hinh anh

    Kế hoạch của Mourinho với Real Madrid

    30 phút trước 19:30 23/5/2026

    0

    Jose Mourinho được cho là chuẩn bị tái xuất Real Madrid với kế hoạch chiêu mộ Morten Hjulmand và lôi kéo Toni Kroos vào thành phần ban huấn luyện.

    Bayern tinh gay soc hinh anh

    Bayern tính gây sốc

    31 phút trước 19:29 23/5/2026

    0

    Bayern Munich gây bất ngờ lớn khi sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Alphonso Davies trong hè 2026.

    Napoli tu choi ban McTominay hinh anh

    Napoli từ chối bán McTominay

    33 phút trước 19:27 23/5/2026

    0

    Napoli từ chối hàng loạt đề nghị từ Premier League và Saudi Pro League dành cho Scott McTominay, khẳng định tiền vệ người Scotland không phải để bán.

