La Liga mất trên 600 triệu euro mỗi năm

Tình trạng xem bóng đá qua các website lậu đang khiến La Liga thiệt hại khoảng 600-700 triệu euro mỗi năm, theo cảnh báo từ cơ quan chống gian lận của giải đấu.

Vấn đề bản quyền và câu chuyện xem lậu đang ảnh hưởng rất nhiều đến các CLB Tây Ban Nha.

Ignacio Carrillo - người đứng đầu bộ phận chống gian lận của La Liga - cho biết nạn vi phạm bản quyền đang tác động nghiêm trọng tới nền tài chính bóng đá Tây Ban Nha. Theo ông, khoản thất thu khổng lồ này tương đương việc khoảng 12 CLB chuyên nghiệp mất hoàn toàn nguồn thu từ bản quyền truyền hình.

Trong nhiều năm qua, La Liga đã liên tục đẩy mạnh chiến dịch chống phát sóng trái phép. Ban tổ chức giải thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ nhằm chặn các website phát sóng lậu, đồng thời truy vết những đơn vị đứng sau hệ thống vi phạm bản quyền.

La Liga xem đây là vấn đề sống còn với hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Nguồn thu từ bản quyền truyền hình hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng với các CLB, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vận hành, lương cầu thủ và đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng tăng.

Theo Ignacio Carrillo, việc người hâm mộ sử dụng các nền tảng xem lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu giải đấu, mà còn tác động trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của các CLB. Điều này khiến nhiều đội bóng mất đi nguồn lực để nâng cấp đội hình hoặc phát triển học viện đào tạo trẻ.

La Liga là một trong những giải đấu mạnh tay nhất châu Âu trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền truyền hình. Những năm gần đây, giải đấu này liên tục mở rộng hợp tác quốc tế nhằm hạn chế tình trạng phát sóng trái phép trên môi trường số.

