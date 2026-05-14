Sevilla tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Villarreal với tỷ số 3-2 ngay tại sân Estadio de la Ceramica ở vòng 36 La Liga rạng sáng 14/5.

Sevilla thoát hiểm trong cuộc đua trụ hạng La Liga.

Trước trận đấu, Sevilla chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và phải hành quân tới sân của Villarreal, đội đang đạt phong độ cao với 6 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Dù vậy, đội khách đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường để tạo nên cuộc lội ngược dòng đáng nhớ.

Villarreal nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng mở tỷ số ở phút 13. Georges Mikautadze có pha căng ngang thuận lợi để Gerard Moreno xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn Odysseas Vlachodimos.

Chỉ 7 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt. Nicolas Pepe chọc khe tinh tế để Alberto Moleiro thoát xuống sát biên ngang trước khi treo bóng vào phía cột xa cho Mikautadze dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Tưởng như Villarreal sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu, nhưng Sevilla bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối hiệp một. Phút 36, Lucien Agoume tung đường chuyền dài chuẩn xác để Oso bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sevilla rượt đuổi kịch tính với Villarreal.

Bàn thắng đó giúp Sevilla chơi hưng phấn hơn. Trong thời gian bù giờ hiệp một, Rubén Vargas tận dụng sai lầm trong pha chuyền về của Azpilicueta trước khi kiến tạo để Kike Salas tung cú volley đẳng cấp, quân bình tỷ số 2-2.

Sau giờ nghỉ, Sevilla tiếp tục là đội chơi chủ động hơn. Neal Maupay có cơ hội đưa đội khách vượt lên nhưng cú sút hiểm hóc của anh lại bị Arnau Tenas cản phá.

Bước ngoặt quyết định đến ở phút 72. Alexis Sanchez vừa vào sân đã lập tức tạo dấu ấn với pha tranh chấp thành công ở giữa sân, mở ra đợt tấn công để Juanlu Sanchez và Djibril Sow phối hợp trước khi Akor Adams tung cú sút cực mạnh ở góc gần, ấn định chiến thắng 3-2 cho Sevilla.

Sevilla bảo toàn thành quả để chấm dứt chuỗi 4 trận thua sân khách liên tiếp. Hiện đội vươn lên vị trí thứ 10 và hơn nhóm rớt hạng 4 điểm, trong bối cảnh giải còn 2 vòng nữa là khép lại.

