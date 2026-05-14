Phil Foden chơi bùng nổ với hai kiến tạo đẳng cấp giúp Manchester City đánh bại Crystal Palace 3-0, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Foden cứu hy vọng đua vô địch cho Man City.

Manchester City chưa chấp nhận buông xuôi ở Premier League. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và phải xoay tua lực lượng trước trận chung kết FA Cup, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước Crystal Palace thuộc vòng 31 Premier League nhờ màn trình diễn rực sáng của Phil Foden.

Ở trận này, Guardiola gây bất ngờ khi để hàng loạt trụ cột như Erling Haaland, Jeremy Doku hay Rayan Cherki ngồi dự bị. Quyết định đó khiến nhiều người nghĩ Man City đã bắt đầu tính toán cho mặt trận khác. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad lại chơi đầy quyết tâm và nhanh chóng kiểm soát thế trận sau quãng đầu chệch choạc.

Người tạo khác biệt là Foden. Tiền vệ tuyển Anh có trận đấu hay nhất trong nhiều tháng qua và liên tục khiến hàng thủ Crystal Palace rối loạn. Phút 32, Foden tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp bằng pha đánh gót không cần nhìn để Antoine Semenyo băng xuống mở tỷ số. Đó là tình huống thể hiện đầy đủ sự tự tin, kỹ thuật và cảm quan không gian của cầu thủ từng được xem là tương lai bóng đá Anh. Phil Foden

Chỉ ít phút sau, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi giúp Omar Marmoush ghi bàn nâng tỷ số. Càng chơi, tiền vệ sinh năm 2000 càng trở nên hưng phấn. Anh liên tục xuất hiện ở những điểm nóng và trở thành trung tâm trong mọi pha lên bóng của Man City.

Sau trận, Guardiola dành nhiều lời khen cho học trò. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định Foden vẫn là nhân tố quan trọng trong tương lai của đội bóng và cần tiếp tục duy trì ảnh hưởng lớn hơn trong lối chơi.

Màn trình diễn này cũng giúp Foden mở lại hy vọng cạnh tranh suất dự World Cup cùng tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Dù trải qua mùa giải không quá ổn định, anh vẫn có 12 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Premier League, nhiều hơn cả Bukayo Saka hay Cole Palmer.

Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Hy vọng bảo vệ ngôi vương vẫn còn, và ít nhất Guardiola đã chứng minh đội bóng của ông chưa hề bỏ cuộc.

Trên BXH, Man City có 77 điểm, kém Arsenal 2 điểm. Mùa giải vẫn còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.