Sóng gió bủa vây Man City

Những tranh cãi xoay quanh chủ sở hữu Sheikh Mansour đang đẩy Man City vào nguy cơ biến động lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Theo truyền thông Anh, tổ chức nhân quyền Fair Square gửi kiến nghị trực tiếp tới Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng Cơ quan quản lý bóng đá độc lập của Anh, yêu cầu xem xét tư cách sở hữu CLB của Sheikh Mansour.

Động thái xuất hiện trong bối cảnh Sheikh Mansour vướng vào tranh cãi liên quan đến những bất ổn tại Sudan. Giới quan sát nhận định tình huống hiện tại có nhiều nét tương đồng với vụ Roman Abramovich tại Chelsea năm 2022. Tỷ phú người Nga buộc phải bán CLB sau khi tài sản bị phong tỏa, mở đường cho Todd Boehly tiếp quản sân Stamford Bridge.

Nếu kịch bản tương tự xảy ra với Man City, đây sẽ là cú chấn động lớn của bóng đá châu Âu. Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2008, Sheikh Mansour biến Man City từ một CLB tầm trung thành thế lực hàng đầu thế giới với 8 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu, đội chủ sân Etihad vẫn chịu áp lực từ 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính do Premier League đưa ra. Đây được xem là một trong những vụ việc lớn và phức tạp nhất lịch sử giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, Man City cùng các bên liên quan chưa đưa ra phản hồi chính thức về những đề xuất nhằm xem xét lại quyền sở hữu CLB. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm lớn trong giới đầu tư, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

