Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sóng gió bủa vây Man City

  • Chủ nhật, 10/5/2026 20:00 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Những tranh cãi xoay quanh chủ sở hữu Sheikh Mansour đang đẩy Man City vào nguy cơ biến động lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ông Sheikh Mansour vướng tranh cãi.

Theo truyền thông Anh, tổ chức nhân quyền Fair Square gửi kiến nghị trực tiếp tới Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cùng Cơ quan quản lý bóng đá độc lập của Anh, yêu cầu xem xét tư cách sở hữu CLB của Sheikh Mansour.

Động thái xuất hiện trong bối cảnh Sheikh Mansour vướng vào tranh cãi liên quan đến những bất ổn tại Sudan. Giới quan sát nhận định tình huống hiện tại có nhiều nét tương đồng với vụ Roman Abramovich tại Chelsea năm 2022. Tỷ phú người Nga buộc phải bán CLB sau khi tài sản bị phong tỏa, mở đường cho Todd Boehly tiếp quản sân Stamford Bridge.

Nếu kịch bản tương tự xảy ra với Man City, đây sẽ là cú chấn động lớn của bóng đá châu Âu. Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2008, Sheikh Mansour biến Man City từ một CLB tầm trung thành thế lực hàng đầu thế giới với 8 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến quyền sở hữu, đội chủ sân Etihad vẫn chịu áp lực từ 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính do Premier League đưa ra. Đây được xem là một trong những vụ việc lớn và phức tạp nhất lịch sử giải đấu.

Đến thời điểm hiện tại, Man City cùng các bên liên quan chưa đưa ra phản hồi chính thức về những đề xuất nhằm xem xét lại quyền sở hữu CLB. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm lớn trong giới đầu tư, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Highlights Man City 3-0 Brentford Rạng sáng 10/5, Manchester City đánh bại Brentford ở vòng 36 và níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Man City níu kéo hy vọng vô địch sau trận thắng 3-0

Đêm 9/5, Manchester City đánh bại Brentford 3-0 ở vòng 36 Premier League trên sân Etihad, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

42:2528 hôm qua

MU vượt cả Arsenal, Man City dưới thời Carrick

Michael Carrick biến MU từ tập thể khủng hoảng thành đội bóng có phong độ tốt nhất Premier League chỉ sau vài tháng cầm quyền.

08:19 9/5/2026

Kịch bản để Man City vô địch Premier League

Theo lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trước Arsenal trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải Premier League 2025/26.

19:00 5/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Man City Man City

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    49 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    49 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý